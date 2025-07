In partenza per il ritiro a Cascia

La preparazione atletica e la ristrutturazione dell’organico sono ufficialmente entrati nel vivo. L’Ascoli ha definito anche la sede del prossimo ritiro estivo. I bianconeri torneranno a Cascia. Squadra e staff tecnico lunedì 14 luglio si raduneranno al Picchio Village per partire alla volta della nota località umbra, dove resteranno fino a mercoledì 30 luglio. Ad ospitare il Picchio saranno le strutture del residence La Corte, mentre il lavoro sul campo sarà sviluppato sul campo di allenamento del centro sportivo Magrelli Active di viale Cavour. Nel frattempo il nuovo direttore sportivo Matteo Patti ha già iniziato a vagliare possibili rinforzi assieme al nuovo allenatore. "Abbiamo scelto Tomei perché è il profilo che si sposa meglio con la filosofia di questa proprietà – spiega il diesse -. Il nostro nuovo allenatore ha già dimostrato nel corso degli ultimi anni ciò che è riuscito a fare e siamo sicuri che ci darà una grande mano per trasformare le parole in fatti. Qualche ragazzo del vivaio verrà in ritiro con noi, ma dovremo essere bravi a lavorare con i giovani. A loro va fatto comprendere che sul campo tutto va guadagnato. Siamo ad Ascoli e questa piazza deve sempre mantenere un equilibrio meritocratico sotto ogni aspetto. Qui va risvegliato un senso di appartenenza che è fondamentale per una realtà come la nostra. Verranno sicuramente nuovi calciatori e dovranno essere degni di poter indossare questa maglia gloriosa e impegnativa. Il mercato sta iniziando adesso, non è stata ancora effettuata alcuna valutazione. In rosa ci sono giocatori di valore che ci dovranno dare delle risposte concrete e convincenti. Le stesse che noi daremo a loro. Affronteremo queste tematiche con tutti i ragazzi e i nomi con i quali parleremo. I nomi che stiamo seguendo non sono ancora usciti". Gli elementi che andranno a comporre la prossima squadra sarà scelti soprattutto sotto l’aspetto umano, oltre che tecnico. "La rosa è stata analizzata insieme al direttore – aggiunge l’allenatore Tomei -. Tra poco partiremo e cercheremo di affrontare questo inizio con lucidità per fare le giuste valutazioni. Chi verrà qui deve essere consapevole della responsabilità che andrà a prendersi. Il derby con la Samb? Sono contento di affrontare una sfida del genere perché sarà una partita in grado di generare emozioni importanti. Personalmente va vissuto in serenità come le altre gare, anche se poi sappiamo bene che in quei giorni non sarà così".

mas.mar.