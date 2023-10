Intanto il club si prepara ad accogliere il manager Semmens

Il Parma di Pecchia avrà l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda l’undici da mandare in campo dal primo minuto. I numeri fatti registrare finora dai gialloblù restano decisamente importanti. Il tecnico di Formia in vista della trasferta di Ascoli cercherà di riproporre quel solito assetto tattico che finora ha permesso di sprigionare davvero tanta qualità. Davanti le speranze potrebbero essere riposte nel terminale offensivo Colak che sarebbe assistito dai tre trequartisti Man, Sohm e Benedyczak. In mediana a produrre gioco spetterà ad Hernani e Bernabé. Intanto il club si prepara ad accogliere un nuovo manager. Si tratta di Martin Semmens, ex Southampton, che andrà a vestire i panni di coordinatore di tutta l’area calcio. La prossima settimana saranno si tornerà ad affrontare la questione nuovo stadio. La conferenza dei servizi sta continuando la serie di valutazioni e attualmente tutto sembra filare liscio senza particolari intoppi.