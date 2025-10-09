Integrity tour, il Picchio tra i protagonisti

L’Ascoli è stato protagonista della seconda tappa dell’integrity tour della Lega Pro, che anche nel corso della stagione sportiva 2025-26 ha confermato il proprio impegno per prevenire e contrastare pratiche di match fixing, a tutela dei valori sportivi, proseguendo all’interno di un percorso di sensibilizzazione che va avanti da ben 14 anni e che ha coinvolto più di 13mila tesserati, 350 squadre e 150 città italiane. Ogni anno vengono infatti coinvolte 30 squadre, con una media di 60 tesserati ad incontro tra prima squadra e Primavera. Nell’integrity tour sono sempre coinvolti dirigenti, tecnici e calciatori della prima squadra e delle formazioni giovanili, destinatari del progetto organizzato con Sportradar AG e che vede la collaborazione anche dell’Associazione italiana calciatori.

Il progetto integrity tour ha portato la cultura della legalità e dei valori sportivi al centro sportivo Picchio Village, quartier generale dei bianconeri. Il club di corso Vittorio Emanuele ha partecipato con i calciatori della prima squadra, allenata da mister Francesco Tomei, ed i giovani della Primavera 2 di Emiliano Corsi. I marchigiani hanno seguito gli interventi del segretario generale di Lega Pro, Emanuele Paolucci, del responsabile integrity per l’Italia di Sportradar AG, Marcello Presilla, del referente territoriale Aic, Andrea Fiumana, e della rappresentante dell’integrity office di Lega Pro, Alice Fraccari.

Nel frattempo si prepara a tornare in campo la rappresentativa di serie C. I ragazzi delle under 17, 16 e 15, del girone a, sono stati convocati dal commissario tecnico Daniele Arrigoni dal 7 al 9 ottobre. Due le novità di questa stagione 2025-26: una riguarda le divise da gioco, l’altra lo staff tecnico. Il completino da gioco dei giovani della serie C è firmato dal nuovo prestigioso sponsor tecnico di Lega Pro Decathlon, con la prima maglia di colore azzurro e la seconda bianca. Nel gruppo allenatori Gianluca Curci è il nuovo preparatore dei portieri. L’ex numero uno di Roma, Bologna e Sampdoria si unisce ai confermati Luigi Corino e Oriano Renzi.

Il raduno per lo stage, in tutti e tre i giorni, è fissato per le ore 14 allo stadio ‘Gianni Brera’ di Pero (località del milanese). L’inizio delle gare amichevoli a ranghi contrapposti è alle ore 15 per i giorni 7 e 8 ottobre, mentre l’inizio è previsto alle ore 14.30 per l’ultimo stage dell’under 15 programmato il 9 ottobre.

m.m.