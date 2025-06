Iori al Cittadella,. Gorgone verso la Triestina

Le squadre partecipanti al prossimo campionato di serie C iniziano ufficialmente a scaldare i motori in vista dell’arrivo del mese di luglio che aprirà la sessione estiva di mercato e l’inizio della nuova stagione. Il Latina dopo la separazione con il direttore sportivo Matteo Patti, pronto ad intraprendere l’avventura con l’Ascoli, ha annunciato l’accordo trovato con Luigi Condò. Quest’ultimo nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di vertice in club come Vibonese, Cosenza e più recentemente Avellino. Il ds si è legato con i laziali con un contratto di durata biennale. Il Cittadella invece che, salvo sorprese, potrebbe essere inserito nel girone del Picchio si prepara a formalizzare dal primo luglio il vincolo contrattuale con il tecnico Manuel Iori. Un profilo che in passato nelle vesti di giocatore ha già onorato la maglia granata per anni: "339 volte con questa maglia, nessuno come lui. L’As Cittadella comunica che Manuel Iori dal primo luglio sarà ufficialmente il nuovo allenatore del Cittadella. Bandiera da giocatore, in campo nei momenti più entusiasmanti e alti della storia recente del Cittadella, Iori guiderà i granata dalla panchina nella prossima stagione di serie C. Terminata la carriera da calciatore Iori ha guidato nella due stagioni successive la Primavera del Citta. Esperienze poi a San Giuliano (serie C) e a Bolzano (Primavera Südtirol) per passare alla Casertana (C) nel campionato 2024-25. A Manuel il nostro grande in bocca al lupo, sicuri che dalla panchina saprà guidare come faceva in campo il Cittadella nel migliore dei modi". Giorgio Gorgone, nome accostato anche all’Ascoli prima della scelta di Francesco Tomei, invece nelle ultime ore si è avvicinato alla possibilità di tornare in sella allenando la Triestina. La trattativa è entrata nel vivo e mancano da definire soltanto gli ultimi dettagli per poi procedere all’ufficialità. Infine l’ex Gaetano Fontana ha voluto precisare i motivi del divorzio con il Gubbio. "Il loro progetto tecnico non corrispondeva più alle mie aspettative – ha sostenuto -. In realtà ho chiesto solo garanzie tecniche. Se ogni anno si smantella buona parte della squadra senza una programmazione precisa, poi è difficile ottenere i risultati".

mas.mar.