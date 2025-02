Joselito carica gli umbri:: "Possiamo fare grandi cose"

Il Perugia di Cangelosi attende l’Ascoli per provare a spezzare il momento nero tornando a centrare i tre punti. A parlare del prossimo match in programma è stato il biancorosso Jose Antonio Gomez Marquez detto Joselito. "A Chiavari la squadra è stata compatta e tutti hanno fatto il proprio lavoro – ha sostenuto il centrocampista –. Mister Cangelosi è arrivato da poco ma ci ha dato delle idee chiare. Abbiamo provato diversi moduli, anche il 4-3-3, ma purtroppo a causa delle tante assenze era complicato farlo e con l’Entella ci siamo schierati con il 3-5-2. Dal campo ho visto meno paura rispetto alle ultime partite e più personalità, con un grande sforzo da parte di ogni singolo giocatore utilizzato. Affrontavamo la prima in classifica e li abbiamo messi in difficoltà per un lungo tratto della gara. Dobbiamo creare di più, è questo aspetto che ci manca. Per quello che vedo in allenamento possiamo fare grandi cose ed abbiamo qualità, servono lavoro e continuità".