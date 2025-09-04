Juve Next Gen, quali sono le scelte possibili

Sguardo fisso sulla Juventus Next Gen. L’Ascoli ieri ha regolarmente proseguito sul campo la preparazione in vista dell’impegno di sabato al Del Duca (ore 17.30), appuntamento che vedrà il Picchio chiamato ad affrontare la formazione piemontese. Nella settimana di lavoro che sta conducendo verso il terzo turno di campionato la squadra ha potuto lavorare al gran completo. Anche gli ultimi arrivi della sessione di mercato si sono inseriti all’interno del gruppo mettendosi a disposizione di tecnico e compagni. Ora l’allenatore pescarese avrà davvero tante carte a disposizione per poter scegliere il suo undici iniziale migliore e soprattutto per gestire al meglio l’evolversi della gara con la presenza di altrettanti elementi in grado di costituire una valida alternativa alla formazione titolare. I prossimi giorni di certo aiuteranno Tomei nella scelta da operare in relazione ai tanti ballottaggi. Le uniche vere certezze saranno la consueta veste tattica e il ruolo del portiere. Nel 4-2-3-1 infatti sarà ancora una volta fondamentale il ruolo di Vitale nello sviluppo della manovra dal basso. In difesa invece scatta ufficialmente l’ora dell’esordio del terzino destro Pagliai, giovane promettente in grado già da qualche anno di rendersi protagonista in questa categoria. A centrocampo la coppia Damiani-Milanese a Terni ha funzionato davvero bene e a loro si aggiungerà la possibile soluzione Corradini, anche lui capace di tenare alto il livello del gioco espresso in quella zona nevralgica del campo. Davanti c’è grande attesa per vedere all’opera Gori e Rizzo Pinna. Il primo potrebbe debuttare dal primo minuto nei panni di terminale offensivo. Nel frattempo la società, dopo le parole rese in conferenza stampa dal direttore sportivo Patti, ha ufficializzato la risoluzione consensuale con Gagliardi. Data l’abbondanza in attacco era forse inevitabile che le strade finissero per dividersi. Il caso Carpani invece si risolverà con il giocatore che sarà messo fuori lista dopo essere finito da tempo ai margini dal progetto tecnico del club. La sua avventura con l’Ascoli può dirsi conclusa definitivamente. Sabato di fronte al Picchio ci sarà una Juve Next Gen ancora imbattuta in questa fase iniziale. Il tecnico Brambilla dovrà fare a meno di due elementi recentemente convocati dalle rispettive nazionali giovanili. In difesa infatti non ci sarà l’austriaco Puczka sulla corsia di sinistra, mentre in attacco si dovrà fare a meno di Okoro che prenderà parte al ritiro dell’under 20 italiana del ct Nunziata.

mas.mar.