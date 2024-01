Kallon: "Sfida tosta, hanno messo il Parma in difficoltà"

Il Bari si presenterà al Del Duca per allungare la scia positiva di risultati dopo il successo ottenuto in casa contro la Ternana (3-1). I biancorossi hanno presentato ufficialmente Kallon che sabato scorso ha già esordito nel match contro gli umbri. "L’Ascoli ha messo in difficoltà il Parma – ha commentato –. Nessuna gara è facile, ma siamo pronti per fare più punti possibili nelle prossime 3-4 gare. Spero nelle prossime partite di riuscire ad aiutare la squadra mettendo in mostra le mie qualità. Bari è una piazza importante che merita di più. Col mio procuratore abbiamo deciso di accettare questa scommessa per avere più opportunità. Mi sono trovato molto bene sin dal primo giorno e i compagni mi hanno accolto nel modo migliore. Questo mi ha permesso di integrarmi bene. Entrare al San Nicola è stato positivo. Bello vedere così tanti tifosi a sostenerci. Ho seguito tante partite della serie B anche nello scorso campionato e ho capito che questa può essere la giusta piazza per rilanciarmi".