Kraja si opera al ginocchio ad Arezzo

"Torno presto". Intercettato sulle scale della tribuna ovest dello stadio Del Duca il brasiliano Eric Botteghin si è lasciato scappare due semplici parole rassicuranti rivolte ai tifosi che, prima della gara e nel corso dell’intervallo di Ascoli-Parma, avevano provato ad avvicinarlo nell’intento di chiedergli lo stato attuale delle sue condizioni fisiche dopo la lesione di media entità riportata al collatore del suo ginocchio sinistro. Negli ultimi giorni della scorsa settimana il centrale difensivo era tornato ad allenarsi a bordo campo per portare avanti un tipo di lavoro differenziato. Sicuramente le sedute programmate nei prossimi giorni potranno dire fin quando il tecnico Viali dovrà attendere ancora per riavere a disposizione un elemento fondamentale per il reparto difensivo come il capitano. Facendo gli scongiuri del caso il giocatore proverà ad accelerare i tempi per essere col gruppo in occasione della prossima gara in casa col Como di sabato 11 novembre (avvio alle 14). Altrimenti tutto slitterà al rientro dalla prossima sosta per gli impegni delle nazionali che lo vedrebbe di certo arruolabile in vista del match di Reggio Emilia in programma sabato 25 (inizio ore 14). La squadra intanto al Picchio Village ha regolarmente ripreso gli allenamenti. Si avvicina il momento del rientro dell’altro difensore Bogdan che contro il Bari potrebbe avere la possibilità di tornare almeno in panchina fornendo una potenziale alternativa dietro. Nel frattempo il club bianconero ha diramato un nuovo bollettino medico sulle condizioni del centrocampista Kraja che ieri mattina si è operato al centro chirurgico toscano di Arezzo. L’intervento per la ricostruzione del crociato anteriore del ginocchio sinistro, eseguita in artroscopia dal professor Giuliano Cerulli, è perfettamente riuscita.