La conferenza stampa pre partita del tecnico. Viali: "Questa gara ci può dare consapevolezza»

Il grande appuntamento è arrivato per Viali e i suoi uomini. Il confronto odierno con il Parma permetterà all’Ascoli di aumentare l’autostima e magari allungare la scia positiva di risultati utili che va avanti da cinque turni. "Questo scontro arriva in un momento ideale per noi – commenta il tecnico bianconero alla vigilia –. Ci può dare grande consapevolezza. Credo che vedremo una gara a viso aperto da ambo le parti. Incontreremo la prima della classe, inutile ribadire le loro grandi qualità. Il coefficiente di difficoltà sarà diverso, ma quando toccherà a noi fare la partita cercheremo lo sviluppo con più qualità possibile. L’abbiamo preparata per cercare di giocarcela in modo brillante. Dovremo essere bravi nel riuscire a mantenere questa qualità più a lungo durante il match, sempre nel rispetto di ciò che gli avversari ci potranno consentire. In partite come queste è oggettivo che sulla carta abbiamo qualcosa in meno. Se all’intensità e alla voglia di fare aggiungeremo l’apporto del nostro pubblico potremo andare a pareggiare quel gap che c’è tra noi e il Parma. In casa abbiamo sempre avuto questa spinta di energia e stavolta servirà ancora di più".

Il dato storico non preoccupa più di tanto il timoniere del Picchio, visto che nei cinque precedenti in B andati in scena al Del Duca i bianconeri non sono mai riusciti a battere i ducali. Ma, "la storia è fatta per essere cambiata – incita Viali –. Abbiamo lavorato tutta la settimana per questo". Negli allenamenti a destare qualche preoccupazione sono state le condizioni dell’attaccante Pedro Mendes, elemento importantissimo sia sotto porta che in fase di non possesso. Brutte notizie invece per il centrocampista Kraja, il bollettino medico diramato dal club purtroppo ha evidenziato la sua rottura del crociato. "Pedro Mendes ha fatto un paio di sedute differenziate – spiega –, ma ci sarà. È rientrato a regime all’interno del gruppo e sarà assolutamente tra i convocati. Kraja invece non sarà della partita visto l’infortunio avuto a Lecco. Per quanto riguarda Bogdan e Botteghin la speranza è che possano rientrare prima possibile. Stiamo cercando di accorciare i tempi".

Ancora una volta saranno numerosi i ballottaggi in mezzo al campo con varie soluzioni adoperabili dall’inizio e in corsa. Sulla corsia di destra invece Bayeye e Adjapong sono entrambi in lizza per una maglia da titolare. "Ho l’imbarazzo della scelta – conclude –. Sulla corsia di destra ho due giocatori di livello che possono giocare entrambi. Non potremo permetterci di regalare nulla all’avversario. Se il Parma vorrà fare il risultato pieno dovrà guadagnarselo".

mas. mar.