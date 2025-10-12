La guida di Tomei:: "Dettagli decisivi, sarà gara dura"

Il Picchio prova a centrare un altro successo per restare agganciato all’Arezzo che venerdì sera ha vinto ancora contro il Gubbio (1-0). Alla vigilia del confronto odierno il tecnico Tomei (sconterà la sesta di sette giornate di squalifica ndr) ha parlato dell’importanza di affrontare il Pontedera con il giusto atteggiamento. "Loro sono una squadra di categoria – sostiene –, sarà dura perché possono far male in qualunque momento. L’attenzione ai dettagli sarà importante. Lo abbiamo ribadito per tutta la settimana, quando abbiamo la palla dovremo fare attenzione a livello di preventive. I toscani hanno giovani molto validi. Vitali l’ho avuto al Picerno. È forte nell’uno contro uno, ha una gamba importante, si dimostra bravo ad attaccare la profondità. Tutto dipenderà da come approcceremo alla gara. Ogni partita è una finale. I ragazzi lo sanno". Nella gara col Bra è crollato il primato difensivo dell’Ascoli. "Ci siamo tolti questo peso – prosegue –, ai ragazzi non ho detto assolutamente nulla perché sarebbe stato troppo. Ora la squadra ha la possibilità di fare il secondo record, arrivando ad otto gare di imbattibilità. Mi manca il campo e il pathos della partita. Tra due giornate rientrerò. Mi ha fatto piacere che il mio staff non ha fatto sentire la mia mancanza. Un plauso anche alla squadra che ripropone in partita il lavoro settimanale".

Calcare il terreno dello stadio Del Duca, invece, potrà rievocare tanti ricordi indimenticabili al grande ex Menichini che su quel campo ha dato davvero l’anima nelle vesti di calciatore. "Quella contro l’Ascoli per me non può mai essere una partita come le altre – commenta il tecnico dei toscani –. Tornare dove si è stati bene fa sempre piacere. Lì ho vissuto quattro anni di serie A con un grandissimo allenatore come Carletto Mazzone e il presidente Costantino Rozzi. Ho tanti ricordi belli della città e dei tifosi. Ricordo in maniera particolare lo spareggio salvezza vinto col Cagliari. Sarà bello tornare al Del Duca anche se in quello stadio mi sono rotto una gamba in una gara contro il Verona".

mas.mar.