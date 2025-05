La Pianese avanza ai playoff: sfida contro il Pescara nel secondo turno

La Pianese sogna ad occhi aperti e si regala il secondo turno contro il Pescara. Continua la favola del club di Piancastagnaio che in questa stagione è riuscito a rappresentare l’assoluta sorpresa dell’intero campionato. La vittoria ottenuta a Pineto per 1-0 grazie al gol di Marchesi nella ripresa ha permesso alla formazione di Formisano di continuare il trend positivo portato avanti nel corso della regular season. "Abbiamo fatto un primo tempo eccezionale, sfiorando il vantaggio in due occasioni clamorose – commenta il tecnico –. Sapevo che questo playoff si sarebbe giocato su alcune corde emotive. Alla lunga siamo usciti fuori quando il Pineto ha abbassato il baricentro. Ora affronteremo una grandissima squadra come il Pescara, allenata da un tecnico fantastico e per noi non sarà altro che un motivo d’orgoglio. Aver avuto la fortuna in due anni di Lega Pro di fare due volte i playoff mi ha aiutato quantomeno a immaginare un’ipotesi di gestione della partita. I ragazzi hanno dato l’anima, il mio plauso va a tutti".