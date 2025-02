La Primavera batte il Crotone in rimonta

ascoli

ASCOLI: Sciammarella, Deriu (dal 41’ s.t. Nobile), Ciccanti, Giacomazzi (dal 28’ s.t. Dodde), Zagari, Di Teodoro, Cerbone (dal 30’ s.t. Di Salvatore), Lo Scalzo (dal 30’ s.t. De Witt), Colaiacomo (dal 18’ s.t. Madonna), Lattanzi, Gorica. Panchina: Dente, Di Giacomo, Flaminio, Finotti, Pettinari. All. Ledesma

CROTONE: Borrelli, Primerano, Pagano, Bianchi, Galardo, Maffei, M. Vrenna (dal 44’ s.t. Di Croce), Sgro, Wukanya, Cantisani (dal 16’ s.t. Caccioppoli), Terrasi (dal 35’ s.t. Simigliani). Panchina: A. Vrenna, Tessitore, De Rose, Butta. All. Lomonaco

Arbitro: Palma di Napoli

Marcatori: al 27’ p.t. Bianchi (C), al 34’ p.t. Colaiacomo (A), al 43’ p.t. rig. Cerbone (A)

Note - Espulso Dodde al 45’ s.t. per l’Ascoli; Ammonito Dodde per l’Ascoli. Angoli: 7-3. Recuperi: 4’ p.t., 5’ s.t.

Importante vittoria in rimonta per la Primavera di Ledesma nell’ultimo fine settimana. I bianconeri sabato al Picchio Village sono usciti vittoriosi dalla delicata sfida contro il Crotone. Al triplice fischio finale l’Ascoli si è imposto per 2-1 grazie ai centri messi a segno da Colaiacomo e Cerbone su calcio di rigore. Il match non si era affatto messo per il verso giusto. Il vantaggio degli ospiti infatti alla mezz’ora del primo tempo, quando Bianchi aveva saputo trovare la via del gol sorprendendo la retroguardia del Picchio. La gioia rossoblù però è durata soltanto pochi minuti. A ripristinare immediatamente gli equilibri ci ha poi pensato Colaiacomo. Il completamento del sorpasso invece è stato opera del penalty trasformato senza difficoltà da Cerbone. A seguire nella ripresa i ragazzi di Ledesma hanno saputo amministrare senza correre più pericoli.

Pareggio a reti bianche per gli under 17 di Medori. Il confronto giocato a Terni al centro sportivo Cicioni non ha visto né vincitori né vinti. Gli under 17 di Monaco hanno battuto il Picerno per 2-1 e anche qui a passare momentaneamente in vantaggio erano stati gli ospiti. Le risposte bianconere sono arrivate dalle marcature di Balducci e D’Agostino. Successo anche per gli under 15 contro la Ternana dei pari età: 2-0 grazie alla doppietta del solito Sirocchi. Infine gli under 14 di Bonfiglio hanno superato il Frosinone per 3-1- Le firme bianconere quelle assestate da Lunsadisa, autore di due gol, e Pianegiani su rigore.