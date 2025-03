La Primavera batte l’Avellino e si rialza

AVELLINO 0: Sciammarella, Deriu, Ciccanti (dal 28’ s.t. Di Salvatore), Dodde (dal 37’ s.t. Giacomazzi), Zagari (dal 28’ s.t. Nobile), Di Teodoro (dal 37’ s.t. Di Giacomo), Cerbone, Lo Scalzo, Colaiacomo, De Witt (dal 11’ s.t. Flaminio), Finotti. Panchina: Attinelli, Pettinari, Valori, Madonna, Grasso, Chionne. All. Ledesma

AVELLINO: Pizzella, Aloisi, Giorgetti (dal 25’ s.t. Garofalo), Mutanda (dal 25’ s.t. Fiorletta), Solaro, Zeqiraj, Lanzone, Arzillo (dal 1’ s.t. Amiranda), Fusco, De Salvo (dal 15’ s.t. Delishi), Antoci (dal 15’ s.t. De Michele). Panchina: Pezzella, Manzo, Gabriele, Granato, Vignoli, Della Porta. All. Pianese

Arbitro: Panici di Aprila

Marcatori: al 3’ p.t. Cerbone, al 6’ s.t. Lo Scalzo, al 30’ p.t. autorete Aloisi

Note - Ammoniti Di Teodoro, Giacomazzi per l’Ascoli, Arzillo, Giorgetti, Garofalo per l’Avellino. Angoli: 8-6. Recuperi: 2’ p.t., 4’ s.t.

La Primavera torna a sorridere. Nell’incontro andato in scena ieri al Picchio Village la formazione guidata dal tecnico argentino Ledesma è riuscita a dimenticare il ko di una settimana fa col Pisa, battendo prontamente l’Avellino con un netto 3-0. La gara dell’Ascoli si è messa subito sul binario giusto dopo appena un paio di minuti e poi con l’evolversi del match le cose sono proseguite anche meglio. Di fatto la partita era già virtualmente decisa alla mezz’ora della prima frazione del confronto. Ad aprire le danze nelle battute iniziali è stato subito il centrocampista Cerbone, bravo a chiudere una lodevole triangolazione con Lo Scalzo che gli ha permesso di presentarsi a due passi dalla porta difesa da Pizzolla. Impossibile a quel punto non infilare la palla in fondo al sacco.

L’Avellino accusa il colpo e subisce anche il raddoppio. Qualche minuto più tardi infatti è Lo Scalzo a raccogliere un rinvio corto dell’estremo difensore irpino. Il successivo destro dal limite è potente e preciso a fil di palo. Impossibile evitare il 2-0. Alla mezz’ora esatta il Picchio cala anche il tris con un traversone basso dalla sinistra che il difensore biancoverde Aloisi devia sfortunatamente nella propria porta. I tre punti conquistati così hanno permesso all’Ascoli di salire a quota 39 punti. Questa la classifica attuale: Frosinone 46 punti, Napoli 43, Ascoli 39, Ternana 38, Benevento 35, Spezia, Palermo e Cosenza 29, Pescara 28, Pisa 27, Salernitana e Crotone 24, Avellino 22, Perugia 21, Monopoli 17, Bari 16. Nel prossimo turno in programma la Primavera bianconera sfiderà il Monopoli in trasferta.