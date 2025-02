La Primavera cerca la quarta contro il Pisa

Altro fine settimana particolarmente caldo per il settore giovanile dell’Ascoli che oggi e domani vedrà nuovamente scendere in campo tutte le formazioni nazionali impegnate nei rispettivi campionati di appartenenza. La Primavera di Ledesma proverà ad infilare la quarta vittoria consecutiva nel match contro il Pisa programmato nella giornata odierna con fischio d’avvio previsto alle ore 11 allo stadio Pagni di Peccioli. I bianconeri si presenteranno all’appuntamento forti del momento positivo che in sequenza ha consentito loro di mettere ko Cosenza (2-1), Crotone (1-2) e Bari (3-0) nelle ultime tre uscite ufficiali. Di fatto però l’imbattibilità del Picchio va avanti da sette turni e ad arricchire il filotto si aggiungono anche i successi ottenuti con Napoli (1-3), Monopoli (5-3), Palermo (1-2) intervallati dal pari interno con la Salernitana (1-1). Guai però ad abbassare la guardia. Anche i nerazzurri contro l’Ascoli vorranno provare a rialzarsi dopo la pesante débacle per 5-1 avuta nel corso dell’ultimo match disputato col Napoli. Questa la classifica provvisoria in attesa delle gare in calendario: Frosinone 45 punti, Napoli 39, Ternana e Ascoli 36, Benevento 32, Palermo 29, Spezia e Cosenza 25, Crotone 24, Salernitana 23, Pescara 22, Pisa e Perugia 21, Avellino 19, Monopoli 14, Bari 12. Gli under 17 e 15 invece scenderanno in campo domani tra le mura amiche nei rispettivi scontri che li vedranno alle prese con i pari età della Casertana. I primi, allenati dal tecnico Medori, apriranno le danze nella gara che sarà disputata con fischio d’inizio alle 13.30. A seguire toccherà agli under 15 di Cusimano con avvio alle ore 16, sempre al Picchio Village. Si preparano a riprendere la marcia anche gli under 16 di mister Monaco che nell’ultimo turno erano stati chiamati a rispettare un turno di stop. Questi ultimi dovranno misurarsi oggi in casa contro il Pescara, a partire dalle ore 15. La fase della stagione che stanno vivendo i ragazzi di Monaco risulta essere particolarmente decisiva e i giovani bianconeri ora dovranno rispondere alla capolista Benevento che è riuscita a prendere tre punti di vantaggio con una gara in più. La formazione under 14 di Bonfiglio sfiderà la Roma al Picchio Village oggi alle 17.30. Infine la prima squadra femminile sempre oggi (alle 15) dovrà confrontarsi contro la Recanatese.

mas.mar.