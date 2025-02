La Primavera di Ledesma sfida il Crotone

Altro intenso fine settimana per il vivaio dell’Ascoli che nelle prossime ore tornerà di nuovo in campo con le proprie formazioni giovanili. La Primavera di Ledesma domani, con avvio programmato alle 11 al Picchio Village, sfiderà il Crotone in un appuntamento fondamentale per alimentare la lotta al vertice della classifica. Gli under 17 e gli under 15 invece saranno di scena in trasferta nella tana della Ternana con le rispettive gare programmate al centro sportivo Campitello. Alle 14.30 la doppia sfida sarà aperta dai ragazzi guidati dal tecnico Cusimano. A seguire sarà la volta della squadra di Medori. Confronto tra le mura amiche per l’under 16 di Monaco che dovrà misurarsi con il Picerno (domenica alle ore 15). L’under 14 di Bonfiglio, ancora alle prese con un cammino particolarmente tormentato, affronterà il Frosinone. Tutti in campo domenica alle 12 al Picchio Village. La prima squadra femminile di Renga, impegnata nel campionato di Eccellenza, infine chiuderà il quadro complessivo delle partite previste scendendo in campo sempre domenica contro l’Offagna al campo sportivo Raimondo Vianello. Sempre parlando di giovani oggi, venerdì 7 febbraio, verrà celebrata la ‘Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo’. "L’Ascoli Calcio, da sempre vicina alle tematiche giovanili e dei ragazzi in età scolare, intende accendere le luci su un fenomeno, frutto di disagio relazionale e carenza di educazione famigliare e civica, che sfocia in soprusi e sopraffazione sui più deboli – si legge nella nota del Picchio –. Il club bianconero, che ogni anno con i progetti scuole incontra e ospita al Picchio Village studenti e studentesse di ogni ordine e grado, intende condannare con forza atti di bullismo, prevaricazione e persecuzione, esprimendo vicinanza alle giovani vittime. La richiesta di aiuto e la condivisione sono le chiavi per poter reagire e debellare un fenomeno che conta dati preoccupanti. Per l’occasione domani sui canali social il logo ufficiale sarà ‘stretto’ in un nodo blu, simbolo di quella solidarietà e unione necessarie. Il club invita i propri giovani tifosi a denunciare episodi di bullismo o cyberbullismo, di cui sono a conoscenza o di cui sono vittime, inviando una lettera firmata all’Ascoli".

mas.mar.