La Primavera espugna Cosenza. È terzo posto

Cosenza 1 Ascoli 2

De Franceschi, Lanzillotta (dal 20’ s.t. Bonofiglio), Riga, Petrucci, Rocco, Touadi (dal 32’ s.t. De Luca), Contiero (65’ Delicato), Silvestri, Roseto, Ragone (86’ Machi), Marini (dal 20’ s.t. Italia). Panchina: Baldi, Martino, Pellegrino, Musacchio, Lombardi, Cotroneo. All. Belmonte

ASCOLI: Sciammarella, Caucci, Deriu, Dodde (dal 15’ s.t. Lattanzi), Zagari, Di Teodoro, Ciccanti, Lo Scalzo, Madonna (dal 32’ s.t. Flaminio), De Witt (dal 18’ s.t. Giacomazzi), Colaiacomo (dal 40’ s.t. Finotti). Panchina: Dente, Di Giacomo, Nobile, Di Salvatore, Cosimi, Cerbone. All. Ledesma

Arbitro: Toro di Catania

Marcatori: all’11’ s.t. Madonna, al 29’ s.t. autorete Sciammarella, al 30’ s.t. Colaiacomo

Note – Ammoniti Petrucci, Touadi, Bonofiglio per il Cosenza, Giacomazzi per l’Ascoli. Angoli: 2-5. Recuperi: 0’ p.t., 4’ s.t.

La Primavera torna a vincere dopo il pareggio con la Salernitana della settimana scorsa. I bianconeri allenati da Ledesma stavolta sono riusciti a mettere sotto il Cosenza per 2-1. Il confronto disputato ieri al centro sportivo Marca ha visto il Picchio tornare a conquistare tre punti fondamentali per scavalcare, in un colpo solo, Palermo e Benevento (entrambe a 29), raggiungendo quota 30 punti e il terzo posto condiviso con la Ternana. Il match con i calabresi, dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato, è decollato definitivamente soltanto nella ripresa. Il vantaggio dell’Ascoli è stato quello messo a segno da Madonna. Sfortunata l’autorete del portiere Sciammarella con la quale i rossoblù hanno potuto rimettere momentaneamente in equilibrio il risultato. Il gol decisivo però è arrivato appena un minuto dopo con Colaiacomo. Nel prossimo appuntamento il calendario del girone vedrà i ragazzi di Ledesma tornare a giocare al Picchio Village contro il Crotone. Nella giornata odierna under 17, 16 e 15 resteranno tutte ferme per rispettare un turno di riposo. A scendere in campo sarà invece la formazione under 14 di Bonfiglio, ancora ferma a 5 punti. Oggi alle 11 i bianconeri saranno chiamati ad affrontare la delicata trasferta in casa della Ternana. La prima squadra femminile infine proseguirà il proprio cammino nel campionato di Eccellenza. La ‘rosa’ del Picchio sfiderà in casa la formazione della Woman Sangiustese oggi alle 17.30 al Picchio Village.

mas.mar.