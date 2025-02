La Primavera ferma la corsa: ko con il Pisa

Pisa 3 Ascoli 1: Giuliani, Baldacci, Bacciardi, Frosali, Sapola, Casarosa, Bettazzi, Cannarsa, Buffon (dal 28’ s.t. Cenerini), Bocs (dal 28’ s.t. Ferrari), Vivace (dal 28’ s.t. Pucci). Panchina: Rugginenti, Arnesi, Rossi, Bendinelli, Capitanini, Battistella, Novak, Ribechini, Giotti. All. Innocenti

ASCOLI: Sciammarella, Deriu, Ciccanti, Giacomazzi (dal 10’ s.t. Dodde), Zagari (dal 41’ s.t. Nobile), Di Teodoro, Cerbone (dal 10’ s.t. Di Salvatore), Lo Scalzo, Colaiacomo (dal 41’ s.t. Finotti), Lattanzi (dal 10’ s.t. De Witt), Gorica. Panchina: Zagaglia, Di Giacomo, Flaminio, Nenci, Pettinari. All. Ledesma

Arbitro: Ercole di Latina

Marcatori: al 1’ s.t. e al 4’ s.t. Buffon (P), al 10’ s.t. Casarosa (P), al 25’ s.t. Colaiacomo (A)

Note - Espulso Gorica al 47’ s.t.; ammoniti Baldacci, Frosali, Casarosa, Cannarsa per il Pisa, Di Teodoro, Cerbone, Lo Scalzo, Di Salvatore per l’Ascoli. Angoli: 7-8. Recuperi: 0’ p.t., 4’ s.t.

Brutto passo falso per la Primavera di Ledesma. I suoi bianconeri nel match giocato sabato in casa del Pisa sono usciti sconfitti per 3-1 allo stadio Pagni di Peccioli. Il confronto è decollato nel corso della ripresa quando Buffon, figlio dell’ex portiere di Juve e nazionale, è riuscito a mettere a segno una doppietta. A rendere il risultato più rotondo poi è stato il tris di Casarosa. Inutile il gol della bandiera del bianconero Gorica quando la gara si avviava all’epilogo.

L’under 17 invece non è andata oltre al pareggio per 1-1 contro la Casertana. Al Picchio Village sono stati proprio i campani a passare avanti con il centro di Cacace. Nel secondo tempo a rispondere è stato l’ascolano Cifardini. Vittoriosi gli under 16 di Monaco che quindi hanno potuto rosicchiare terreno nei confronti delle avversarie. Ora a guidare la classifica è la Ternana con 37 punti, mentre a seguire ci sono proprio Ascoli e Benevento appaiate a 36. Il confronto ha subito visto i bianconeri avanti con Balducci su rigore. Nel secondo tempo è arrivato il pari di Spinelli al quale il Picchio ha risposto con il nuovo sorpasso di Aloisi. Anche gli under 15 di Cusimano sono riusciti a portare a casa i tre punti grazie al 3-1 inflitto sempre alla Casertana dei pari età. Dopo il gol rossoblù è arrivato il tris dell’Ascoli con le firme di Sirocchi, Sinani e Catanzaro. Pesantissimo 7-1 infine quello incassato dagli under 14 di Bonfiglio contro la Roma.

mas.mar.