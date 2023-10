La Primavera passa a Pescara: seconda vittoria

pescara

1

ascoli

2

PESCARA: Di Carlo, Aloisi (dal 31’ s.t. Preta), Pesoli, Diabate, Isufi, Giannini, Braccia (dal 21’ s.t. Gatto), Casciano (dall’11’ s.t. Ndiaye), Zeppieri, Berardi (dal 21’ s.t. Tracchia), Dei Rocini (dall’11’ s.t. Palumbo) Panchina: Ziu, Morleo, Palazzese, Mateescu, Difrancesco, Craga, Schiattarella All. Stella

: Amato, Caucci, Cozzoli, Bando, Gaffuri, Piermarini, Cosimi (dal 33’ s.t. Ciccanti), Maiga, Tarantino, Lo Scalzo (dal 36’ s.t. Gorika), Del Moro (dal 36’ s.t. Schietroma). Panchina: Sciammarella, Regnicoli, Diteodoro, De Witt, Panza, Barrotta, Ioele, Gaspari, Conte All. Ledesma

Arbitro: Angelillo di Nola

Marcatori: 30’ p.t. Del Moro (A), 30’ s.t. Gatto (P), 40’ s.t. Schietroma (A)

Note: ammoniti Aloisi, Dei Rocini per il Pescara, Bando per l’Ascoli

Secondo successo consecutivo per la formazione Primavera di Ledesma che sabato pomeriggio è riuscita a prevalere in trasferta per 2-1 sul campo del Pescara. Nel match andato in scena al Delfino training center di Città Sant’Angelo il Picchio è riuscito a passare avanti alla mezz’ora del primo tempo grazie al centro realizzato da Del Moro. Nell’occasione il bianconero è stato bravo ad aprire l’azione sulla corsia di sinistra per poi colpire di testa sul buon traversone messo al centro da Cozzoli. Nella ripresa il pari abruzzese è arrivato sugli sviluppi di un corner che ha visto Gatto sorprendere il portiere Amato, fuori posizione su quella situazione di gioco. Nel finale però i padroni di casa non sono riusciti ad evitare il gol vittoria dell’Ascoli prodotto dall’incursione centrale di Schietroma. Imprendibile il suo mancino da fuori finito nell’angolino. Grazie ai tre punti portati a casa la Primavera è potuta salire a quota 6 punti in classifica sovvertendo il drammatico avvio di stagione.

Negli altri match andati in scena ieri pomeriggio sono seguite le tre sconfitte incassate rispettivamente dagli under 17, 16 e 15 contro i pari età dell’Empoli. Il trittico di gare giocato in casa contro i toscani si è aperto con il pesante ko per 4-1 fatto registrare dai ragazzi di Ortega. Quella disputata al Picchio Village è stata una gara partita male e finita peggio con il doppio vantaggio ospite, arrivato con la doppietta messa a segno da Orlandi. In apertura di secondo tempo il bianconero De Witt ha accorciato le distanze, ma poi l’Ascoli è crollato nel finale incassando le reti di Menconi e Monaco. Negli altri incontri infine sono uscite sconfitte anche le formazioni allenate da Monaco e Cusimano, rispettivamente ko per 3-2 e 2-0.