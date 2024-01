La Primavera piega il Napoli. Under 17 ko

ascoli

2

napoli

0

: Sciammarella, Sottil (dal 25’ s.t. Colaiacomo), Cozzoli, Barrotta, Gaffuri, Piermarini, Cosimi (dal 41’ p.t. Ciccanti), Bando, Tarantino (dal 39’ s.t. Carano), Lo Scalzo, Del Moro (dal 25’ s.t. Gaspari). Panchina: Amato, Carosi, Panza, Gorica, Schietroma, Mengucci. Allenatore: Ledesma.

NAPOLI: Turi, Puzone (dal 9’ p.t. Mazzone), Di Lauro, De Chiara (dal 1’ s.t. Legnante), Gambardella (dal 1’ s.t. Esposito), De Luca, Peluso, D’Angelo (dal 21’ s.t. Malasomma), Vigliotti, Vilardi, Rossi (dal 16’ s.t.Ballabile). Panchina: Pellino, Stasi, De Crescenzo, Parisi. Allenatore: Tedesco.

Arbitro: Scatena di Avezzano (assistenti Cozzuto di Formia e Romagnoli di Albano Laziale)

Marcatori: al 13’ s.t. Tarantino, al 25’ s.t. Colaiacomo

Note: ammoniti D’Angelo, De Chiara, Mazzone per il Napoli; espulsi al 36’ s.t. Ciccanti per l’Ascoli e Vigliotti per il Napoli; corner 4-3.

Il 2024 si apre nel migliore dei modi per la formazione Primavera che nel match andato in scena al Picchio Village contro il Napoli è riuscita a vincere 2-0, grazie ai centri messi a segno nella ripresa da Tarantino e Colaiacomo. La prima frazione di gara ha visto entrambe le contendenti fronteggiarsi a viso aperto rispondendo colpo su colpo. Un perfetto equilibrio rotto soltanto nel corso del secondo tempo quando a portare avanti l’Ascoli è stato Tarantino, giunto al suo sesto gol stagionale. Poco prima Lo Scalzo aveva fatto capire le serie intenzioni dei bianconeri colpendo la traversa. A chiudere i conti così è stato Colaiacomo, subentrato per rimpiazzare Sottil. Nervi a fior di pelle a pochi minuti dalla fine con il doppio rosso, uno per parte, arrivato nei confronti di Ciccanti e Vigliotti.

Sconfitti di misura invece i ragazzi dell’under 17 guidata da Gigi Giorgi. Qui il Picchio, impegnato in trasferta sul campo della Fiorentina è finito ko a causa del penalty trasformato dal viola Maiorana. Pareggio interno per 2-2 quello ottenuto dalla formazione under 16, sempre contro i pari età della Fiorentina. Ospiti in vantaggio con Rega e solito implacabile Amadio dal dischetto per il momentaneo 1-1. Al nuovo vantaggio viola di Giusto ha poi risposto Valori nella ripresa. A negare l’incredibile sorpasso ascolano nel finale una sfortunata traversa. Nel terzo scontro di giornata con la Fiorentina, invece, gli under 15 di Cusimano sono finiti ko in casa per 1-0.

mas.mar.