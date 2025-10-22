La Primavera sconfitta dal Benevento

0

BENEVENTO

1

: Rosa, Candido,

Di Salvatore, Rama (dal 37’ s.t. Angelino), Zagari, Mbaye, D’Agostino (dal 30’ s.t. Balducci), Russo (dal 30’ s.t. Vischia), Tassotti, De Witt, Finotti. Panchina: Dente, Di Teodoro, Tocchi, Rossetti, Bruni, Casillo, Cocchieri, Mutarelli, Pagnotta

All. Corsi

BENEVENTO: Suppa, Kwete,

Mauzzi (dal 45’ s.t. Scarpitella), Del Gaudio, Formicola, Squillante, Battista (dal 1’ s.t. Milucci), Scalici, Soprano, Giugliano (dal 21’ s.t. D’Ambrosio), Grilli (dal 32’ p.t. Borrelli). Panchina: Mandato, Catiello, Nonga, Ceruolo,Cerbone, Paudice, D’Alessio.

All. Floro Flores

Arbitro: Iheukwumere dell’Aquila

Marcatori: al 19’ p.t. Soprano

Note - Ammoniti De Witt per l’Ascoli, Squillante, Milucci per il Benevento. Angoli: 9-6.

Recuperi: 2’ p.t., 6’ s.t.

Il cammino della Primavera è ripreso con una sconfitta interna. Sabato scorso nel confronto disputato al Picchio Village contro il Benevento, i ragazzi allenati da Corsi sono stati battuti dai sanniti per 1-0. Alla resa dei conti decisivo il gol trovato dal giallorosso Soprano.

In occasione del vantaggio campano ci sono state alcune polemiche per un contatto dubbio con Zagari. Sotto di una rete i bianconeri non si sono comunque arresi, continuando a cercare con una certa insistenza la via del possibile pari. Gli ospiti sono stati bravi a resistere fino alla fine. Il Benevento, proprio

grazie ai tre punti conquistati, è riuscito a scavalcare l’Ascoli entrando in zona playoff a spese dei bianconeri. Vittoriosi gli under 16 e 14 rispettivamente scesi

in campo contro Forlì

e Pineto. La formazione di Medori si è imposta per 2-0 con le marcature assestate da Sinani e Sirocchi.

Entrambi a segno nel corso della ripresa. Gli under 14 di Zazzetta, invece, hanno calato il tris nella sfida contro gli abruzzesi. La gara si è sbloccata in favore

del Picchio attorno alla mezz’ora del primo tempo quando ad andare in rete è stata Papa.

Nel secondo tempo poi a rendere il risultato ancor più rotondo si sono aggiunti i centri di Chiodi e Nannuzzi.

Nella giornata di domenica è stata la volta degli under 17 e 15. I primi, guidati

da Ionni, hanno impattato 0-0 tra le mura amiche contro il Perugia, mentre la squadra di Capriotti ha dovuto fare i conti con una sconfitta per 4-1 sempre contro i pari età del club umbro.

Il gol a freddo del bianconero Coderoni ha soltanto illuso prima del poker calato dagli ospiti con Morresi, Crescenzi, Calistri e Mariani.

mas.mar.