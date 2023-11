La Primavera sfida il Crotone al Picchio Village

Un altro fine settimana intenso per il vivaio dell’Ascoli che vedrà di nuovo in scena le formazioni giovanili. La Primavera di Ledesma, dopo il turno di riposo, tornerà in campo al Picchio Village domani alle 11 per sfidare il Crotone fanalino di coda. Rispetteranno la sosta prevista invece gli under 17 di Giorgi che nell’ultima gara andata in scena avevano perso in casa 2-1 col Frosinone. Gli under 16 e 15, rispettivamente guidate da Monaco e Cusimano, ospiteranno tra le mura amiche i pari età del Bari. I primi sfideranno i biancorossi domenica alle 14, mentre gli altri qualche ora prima (avvio alle 11). L’under 14 di Bonfiglio sarà chiamata a misurarsi con la Lazio nel match programmato al Green Club di Roma domani alle 14.30. Infine la prima squadra femminile allenata da Renga, reduce dalla vittoria nella finale di Coppa Marche Eccellenza, domani alle 14.30 sarà chiamata a giocare il derby con la Sambenedettese.