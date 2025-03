La Primavera sfida il Monopoli. Duello Under 16

Nuovo caldissimo fine settimana per il settore giovanile dell’Ascoli che ancora una volta vedrà le proprie formazioni impegnate nei rispettivi impegni di campionato programmati. La Primavera di Ledesma, reduce dal confortante 3-0 (le reti vincenti quelle siglate da Cerbone, Lo Scalzo e il tris prodotto dall’autorete di Aloisi) rifilato all’Avellino nel match andato in scena al Picchio Village nell’ultima giornata, proverà a rosicchiare terreno ad un Napoli che in questo momento precede il Picchio di 4 lunghezze. A guidare il girone b del campionato di Primavera 2 continua ad essere il Frosinone. Stavolta i bianconeri scenderanno in campo contro il Monopoli domani alle ore 14.30 allo stadio Martucci di Gioia del Colle. Questa l’attuale classifica: Frosinone 46 punti, Napoli 43, Ascoli 39, Ternana 38, Benevento 35, Spezia, Palermo e Cosenza 29, Pescara 28, Pisa 27, Salernitana e Crotone 24, Avellino 22, Perugia 21, Monopoli 17, Bari 16.

Riprenderanno il cammino anche le altre squadre del vivaio. Gli under 17 allenati da Medori dovranno misurarsi contro i pari età del Benevento. Appuntamento in trasferta al centro sportivo Avellola con fischio d’inizio previsto per domenica alle ore 13. L’altra formazione rimasta a riposo, ovvero gli under 15 di Cusimano, invece sfideranno i sanniti qualche ora prima nel confronto che avrà luogo alle 10.30 sullo stesso impianto. Attualmente gli under 15 sono in piena lotta per le prime posizioni di classifica grazie al secondo posto condiviso con il Pescara, entrambe appaiate a quota 49 punti e alla rincorsa della capolista Perugia (51).

Il trittico di duelli con il Benevento si concluderà con la partita degli under 16 di Monaco. Un vero e proprio scontro diretto per l’alta classifica. Nel match di domenica, con avvio alle ore 11 al Picchio Village, anche loro proveranno a conquistare tre punti fondamentali per alimentare le ambizioni e magari tentare il sorpasso sulla capolista Ternana che precede di un solo punto (37). I bianconeri sono momentaneamente secondi, proprio assieme al Benevento.

Infine la prima squadra femminile del tecnico Renga sarà di scena al Comunale di Pesaro per sfidare l’Arzilla. Avvio domani alle 18.30 per la 20esima giornata del campionato di Eccellenza.