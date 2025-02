La rabbia di Cudini. "Un rosso molto generoso. Ha spostato gli equilibri»

È una sconfitta che fa male quella subita dall’Ascoli sul campo del Rimini. Una sconfitta sicuramente figlia dell’ingiusta espulsione comminata a Davide Marsura per un intervento in scivolata sulla caviglia di Langella, sicuramente duro, ma non certo da rosso diretto. Fino a quel momento la squadra bianconera aveva retto bene pur risultando troppo rinunciataria con il bomber Corazza lasciato tutto solo contro la difesa dei padroni di casa. Il pareggio, però, in fondo non era un risultato da buttare. L’espulsione e poi il gol subito, hanno cambiato l’inerzia del match e l’Ascoli è sparito dal campo incapace di reagire.

Mister Cudini episodio dell’espulsione determinante ai fini del risultato? "Mi trovo a commentare due partite perché fin quando c’è stata parità numerica in campo credo ci sia stata partita, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, concesso poco al Rimini, che in casa soprattutto è una squadra pericolosa, che attacca con gli esterni e crea densità in area. Avremmo potuto farlo meglio però fino alla fine del primo tempo la mia squadra si è espressa bene. Quando succedono episodi come quello poi la partita cambia e si spostano gli equilibri".

Espulsione comunque severa quella di Marsura? "Non vorrei entrare sull’argomento perché c’è sempre qualcosa che non va. Alibi non li cerchiamo di certo, per la condotta che aveva avuto l’arbitro nell’arco del primo tempo credo sia stato un rosso molto ma molto ‘generoso’. È stato ammonito un nostro calciatore al primo intervento mentre quelli del Rimini hanno fatto sei falli consecutivi senza ricevere provvedimenti disciplinari. Una gestione non molto corretta nel primo tempo con un’espulsione che avrebbe potuto evitare sicuramente".

Vi siete abbassati troppo nella ripresa? "Il modo di giocare del Rimini ci ha imposto di stare più accorti perché loro hanno un buon palleggio e vengono via bene. Certo gli episodi sui due gol, sul primo in particolare ma anche sul rigore, hanno amplificato le nostre difficoltà".

Soddisfatto dall’altra parte mister Antonio Busce. "Ci voleva un po’ per il morale, ci voleva per i ragazzi, abbiamo dato continuità alla buonissima prestazione fatta con il Perugia".

Valerio Rosa