La Reggiana rinnova i contratti di Grima e Djimanca

La Reggiana in attesa della ripresa del proprio cammino, che vedrà sulla sua strada la sfida con l’Ascoli, ha voluto sfruttare la sosta per gli impegni delle nazionali guadando al futuro del proprio progetto tecnico. Il club granata ha provveduto a rinnovare i contratti di Natan Girma e Muhamed Varela Djimanca. Il primo, classe 2001, ha deciso di restare legato agli emiliani fino al 30 giugno 2027 con opzione per un’eventuale altra stagione. Il secondo invece ha siglato un nuovo accordo fino al 2026 sempre con opzione per un altro anno. In entrambi i casi sarà la società a riservarsi la facoltà di esercitare o meno le opzioni previste. Intanto ieri mattina nella sala convegni del Mapei Stadium si è svolto il convegno ‘A scuola di sport’ organizzato da Reggiana e università Unimore nell’ambito del progetto Scale, contro l’abbandono scolastico precoce dei giovani sportivi, sostenuto da Unione Europea, Uefa e Uefa foundation for children.