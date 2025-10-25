La scheda. I precedenti tra le due formazioni sono 21. Dal gennaio del 1927 una lunga storia

Ascoli-Samb torna dopo 39 anni. Sono 21 i precedenti tra le due formazioni in campionato. Al conto totale si devono aggiungere anche il match di Coppa Italia Serie A-B del 3 settembre 1986 vinto dall’Ascoli per 1-0 con gol di Vicenzi e tre amichevoli ufficiali. La prima il 16 gennaio 1927 con la Samb che si impose per 3-0 alla C.S. Vigor Ascoli. Poi ecco il 6-1 rossoblù all’Ascoli il 31 agosto 1953 ed infine il 3-1 per la formazione rossoblù allenata da Nicola Tribuiani il 23 agosto 1978. L’ultimo successo rivierasco nel capoluogo risale a 77 anni fa. Era il campionato di Serie C 1947-1948 con i rossoblù che si imposero per 3-2 con reti di Palestini I, Ferrari e Santi. Per i bianconeri andarono a segno Pallaoro e Lagalla. Complessivamente sui contano 11 vittorie dell’Ascoli, quattro della Samb e sei pareggi. Nel campionato di Prima Divisione Marche 1932-1933 l’Ascoli vinse per 2-1 (doppietta Perini). Per i rossoblù andò a segno Taffoni. Le due formazioni si ritrovarono di fronte nel campionato 1936-1937 con i rossoblù che si imposero per 3-1. Al vantaggio di Tosi per l’Ascoli, replicarono Marchegiani (due) e Perotti. Nella stagione successiva i bianconeri si presero vincendo 4-1 con reti di Speca, Stipa e doppietta di Nigrotti. Per la Samb andò a segno Lazzari su rigore. Nel campionato di Serie C girone F 1938-1939 la formazione rossoblù sbancò Ascoli per 1-0 grazie al gol di Lazzari. Identico punteggio questa volta in favore dei bianconeri l’anno dopo grazie ad una rete di Belelli. Dopo la seconda guerra mondiale le due squadre tornarono ad affrontarsi nel capoluogo nel torneo di Serie C CentroSud 1945-1946 con l’Ascoli che vinse per 2-0 con reti di Lagalla e Nardi. Doppio successo della Samb nei campionati di C 1946-1947 e 1947 -1948. 3-0 nel primo precedente (Flammini, Cammoranesi e Traini i marcatori) e 3-2 nel secondo, l’ultimo successo rossoblù ad Ascoli. Tre pareggi consecutivi dal 1963 al 1966 sempre in Serie C. 1-1 con reti di Pucci e Cori, 1-1 nel campionato 1964-1965 (Raccuglia e Pucci i marcatori) e 0-0 nella stagione 1965-1966. L’Ascoli nel campionato 1967-1968 vinse per 1-0 grazie al gol di Gasparini. 0-0 il punteggio nel torneo successivo, con i bianconeri che si imposero per 1-0 nella stagione 1969-1970 su rigore trasformato da Abramo Pagani. Gli ultimi due precedenti in Serie C. 1-1 con autorete di Gola ed il gol di Campanini (1970-1971), mentre fu la doppietta di Giuliano Bertarelli a regalare la vittoria all’Ascoli nel campionato 1971-1972. Tre i precedenti in Serie B. Nel campionato 1976-1977 fu un rigore di Villa a sancire il successo bianconero. Nella stagione 1977-1978 la doppietta di Quadri ribaltò il punteggio in favore dell’Ascoli dopo il vantaggio di Pierluigi Giani. Ed infine 39 anni fa finì 0-0.

B.Mar.