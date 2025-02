La sfida questa sera. L’Ascoli a Pescara per tornare a sorridere. Cudini: "Servirà una prestazione importante»

L’Ascoli cerca il colpaccio della svolta in casa di uno scomodo Pescara. Stasera (avvio alle ore 20.30) i bianconeri guidati da Cudini saranno inevitabilmente chiamati a conquistare quella vittoria necessaria per ravvivare una stagione finora vissuta nettamente al di sotto delle aspettative. Soltanto i tre punti potranno dare quello slancio fondamentale per un decisivo finale di campionato dove si proverà a conquistare un piazzamento di rilievo in zona playoff. Senza un esito del genere probabilmente si dovrà tornare a parlare più di salvezza che di altri sogni di gloria. Per adesso l’obiettivo primario è vincere e riprendere contatto con il treno di pretedenti che si è momentaneamente allontanato.

Nel settore ospiti dell’Adriatico saranno soltanto 206 i tifosi in arrivo dalle cento torri, a causa delle restrizioni imposte dalla tessera del tifoso. La sconfitta di Rimini ha messo nuovamente in evidenza i limiti di un organico che, nonostante qualche buon ingresso favorito a centrocampo, è rimasto comunque scoperto in altre zone del campo dove invece sarebbe stato importante mettere mano. Contro il Delfino il timoniere bianconero dovrà ancora fronteggiare un’emergenza in difesa. La mediana potrà farsi forte col rientro di Carpani, mentre in attacco toccherà a D’Uffizi rimpiazzare lo squalificato Marsura nel consueto tridente.

"La squadra sta bene nonostante il passo indietro a Rimini sul piano del gioco – ha sostenuto Cudini –. Contro una squadra organizzata come il Pescara, occorre una prestazione importante su un campo difficile. Serve il giusto atteggiamento. D’Uffizi ha ottime qualità. Lo abbiamo recuperato e si è allenato bene in questi giorni. Loro sono ben allenati, hanno creato un’ottima mentalità anche se nell’ultimo periodo non hanno avuto risultati all’altezza rispetto alla prima parte del campionato. I duelli saranno fondamentali in alcune zone di campo soprattutto in fase di non possesso".

In settimana l’ex Valzania aveva ironizzato sull’utilizzo di social da parte del patron Pulcinelli. Ieri nella conferenza della vigilia l’allenatore Baldini, che tornerà in panchina dopo la squalifica di tre giornate, invece ha preferito commentare: "Mi dispiace non ritrovare Di Carlo. Avevamo chiarito tutto e resta un bravo allenatore, nonostante quello che è successo ad Ascoli. Pulcinelli e i social? Io non li uso. Non so che dire. Ognuno vive la partita come meglio crede. Se uno non mi offende personalmente io non rispondo. Non intendo fare polemiche. Io voglio portare la squadra in serie B, alla fine tireremo le somme".

Massimiliano Mariotti