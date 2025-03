La società in crisi. Caos Lucchese, deferiti club e amministratore unico

Nuovi guai per la Lucchese che si avvicina sempre più verso il baratro. Le ben note vicende societarie infatti sembrano offrire poche prospettive di salvezza al club rossonero che, nonostante ciò, sul campo continua comunque ad ottenere risultati confortanti. I toscani sono stati deferiti alla sezione disciplinare del tribunale federale nazionale assieme ai suoi dirigenti per il mancato rispetto di alcuni obblighi amministrativi.

"Giuseppe Longo, amministratore unico della Lucchese, è stato deferito per non aver provveduto – si legge nella nota –, entro il termine del 17 febbraio 2025, al pagamento degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati, ai dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alle mensilità del trimestre novembre-dicembre 2024-gennaio 2025. Il dirigente è stato deferito per non aver provveduto, entro lo stesso termine, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti".