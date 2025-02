La Spal riparte con la guida tecnica di Francesco Baldini

La Spal ha deciso di ripartire con la guida tecnica di Francesco Baldini. Gli estensi nelle ultime ore hanno optato per quell’avvicendamento in panchina che ormai era nell’aria da alcuni giorni. L’ultima chance concessa a Dossena non ha prodotto la scintilla che serviva per cambiare trend. Ecco così che i biancazzurri ripartiranno con un profilo che anche l’Ascoli aveva contattato per il dopo Di Carlo, finendo di fatto per sancire l’accordo con il nuovo allenatore Cudini.

"La Spal comunica di aver affidato la guida della prima squadra a Francesco Baldini con cui ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026 – si legge nella nota -. Baldini inizia la carriera di allenatore nel 2011-2012 con gli allievi nazionali del Bologna, passando successivamente alla guida della squadra Primavera. Torna nel calcio giovanile, allenando l’under 17 della Roma vincendo campionato e Supercoppa di categoria. Successivamente allena la Primavera della Juventus. Nella stagione 2024 guida il Trento, chiudendo al decimo posto e qualificandosi per i playoff".