La svolta sociale e ambientale nel segno del Picchio

Calcio, cultura, sociale animeranno l’impegno della Alo & Partners Srl (socia al 50%), realtà fondata da Andrea Londoño nel 2011 e operante a livello internazionale nello sviluppo di progetti innovativi riguardanti settori energetici, agricoli, culturali, ambientali. L’obiettivo è riavvicinare il territorio e le famiglie all’Ascoli Calcio dopo alcune annate in cui si era perso un po’ il contatto, così come il coinvolgimento, tra il club di corso Vittorio Emanuele e la realtà cittadina. "Ho deciso di entrare in questa famiglia spinta dal cuore – spiega Londoño –, che rivolgo ai ragazzi. Credo sia importante raccontare che il calcio è di più rispetto ad un successo. Il calcio è una scuola di vita, quindi quello che vorrei fare insieme alla famiglia Passeri e a questo gruppo è riuscire a portare alla comunità la possibilità di vivere un calcio sano. Questo sport è cultura e poesia. Parliamo di letteratura negli incontri che facciamo con le società a Roma e in Colombia. Vogliamo riuscire ad abbracciare le famiglie e i giovani attraverso il calcio."