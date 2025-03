La Ternana contro l’Entella: "Partita importante"

La vittoria esterna dell’Entella in casa della Vis Pesaro (0-1) oggi costringerà la Ternana a dover rispondere con un successo nel match interno con la Torres per evitare il rischio di perdere altro terreno dall’attuale capolista. "Sarà una partita molto importante, ma non decisiva – commenta il tecnico rossoverde Abate -. Dopo questa gara ne mancheranno altre nove. Ci saranno in palio punti pesanti. Abbiamo il calendario dalla nostra visto che lo scontro diretto con l’Entella lo giocheremo in casa. Mancheranno giocatori con determinate caratteristiche, ma ne giocheranno altri con caratteristiche differenti. Forse potremmo cambiare qualcosa nella struttura. La squadra sta bene e mi aspetto uno stadio che ci trascini. Incontriamo una squadra forte che ha fatto più punti di tutti fuori casa. Hanno gamba, lavorano insieme da due anni di fila, e l’anno scorso si sono giocati il campionato con il Cesena. La squadra comunque sta bene. Non sono preoccupato. Dovremo avere voglia di vincere la partita".