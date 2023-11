La Ternana esonera Lucarelli, al suo posto c’è Breda

Avvicendamento sulla panchina della Ternana. Gli umbri hanno deciso di esonerare Lucarelli per provare ad invertire la rotta con l’arrivo dell’ex tecnico bianconero Breda. La fumata bianca per il suo ritorno alla guida dei rossoverdi è ormai imminente. Il 54enne firmerà un vincolo contrattuale fino alla fine della stagione con opzione per un altro anno in caso di ottenimento della salvezza. "La Ternana Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra, Cristiano Lucarelli, ed il suo staff – si legge nella nota diramata ieri –. La società saluta con affetto il tecnico toscano, protagonista del ritorno delle Fere in serie B, nella stagione dei record, grazie ad una splendida cavalcata che ha proiettato la squadra agli onori delle cronache nazionali e non soltanto. A Cristiano e a tutti i suoi collaboratori vanno il ringraziamento più sincero per l’impegno profuso e l’augurio delle migliori fortune umane e professionali".