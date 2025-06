La Torres riparte dall’allenatore. Michele Pazienza

Le avversarie del Picchio si preparano ad affrontare la prossima stagione sportiva ormai praticamente giunta alle porte. Tra i club che nel corso dell’ultimo campionato sono riusciti a far registrare un percorso decisamente interessante c’è la Torres. Proprio contro i sardi l’Ascoli era riuscito a conquistare tre punti pesanti nel corso del match d’andata disputato al Vanni-Sanna il primo dicembre 2024 e vinto 2-1 con una delle rare prestazioni memorabili di Silipo. L’attaccante in quell’occasione realizzò una doppietta. Il presidente Stefano Udassi nel corso della presentazione del nuovo tecnico Michele Pazienza ha annunciato l’inizio di un nuovo ciclo. "Dopo quattro anni siamo qui ad iniziare un nuovo ciclo – spiega –. Questo quadriennio ha dato un certo status alla Torres e non era affatto scontato da raggiungere. Siamo tra le squadre più virtuose, abbiamo un indice di liquidità tra i migliori della categoria e di questi tempi non è affatto scontato. La Torres ha un progetto solido che non prevede passi indietro. Si ricomincia con rinnovato entusiasmo e con la passione che ci hanno sempre contraddistinto. Abbiamo costruito un settore giovanile dal nulla. Abbiamo cinque squadre nei campionati nazionali e stiamo investendo sulle strutture. Stiamo davvero lavorando alacremente per migliorare tutto quello che era nelle nostre idee quattro anni fa". A trasformare sul campo, attraverso i risultati, le strategie societarie sarà quindi il nuovo timoniere Pazienza. "Volevamo un allenatore giovane che avesse grandi motivazioni ma anche una buona conoscenza della categoria – sostiene –, perché sarà un campionato molto difficile anche quest’anno. Noi faremo di tutto per essere competitivi. Chiaro, ci sono tante incognite in una stagione, ma vogliamo dare alla nostra squadra una vera identità che si riconosca con la città. Vogliamo rendere i tifosi orgogliosi della Torres. Con il nuovo ciclo inizia una sfida. Non abbiamo la presunzione e l’arroganza di pensare che non si faranno errori, ma cercheremo ugualmente di farne meno possibili". I rossoblù nell’ultima edizione dei playoff di serie C sono usciti di scena a seguito del doppio confronto giocato contro l’Atalanta under 23 agli ottavi di finale. mas.mar.