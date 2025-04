La Torres sfida l'Ascoli per difendere il terzo posto in classifica

La tappa di Ascoli sarà decisamente importante per la Torres che in questi ultimi tre appuntamenti cercherà di fare l’impossibile per difendere l’attuale terzo posto in classifica dal tentativo di recupero del Pescara. La formazione guidata da Greco è una squadra capace di esprimersi al meglio sia in casa che in trasferta. La parola d’ordine dei rossoblù finora è stata continuità. Grazie ai risultati ottenuti il prossimo avversario del Picchio ha saputo portare avanti un ritmo di marcia pressoché identico. Degli attuali 62 punti conquistati la Torres ne ha ottenuti 31 al Vanni Sanna e 31 fuori casa. In questo secondo caso i sardi hanno centrato una vittoria in più (9) rispetto a quelle interne (8), ma è davanti al pubblico amico che è stato prodotto un numero maggiore di pareggi: 7 contro i 4 esterni. Soltanto 4 le occasioni che hanno visti gli uomini di Greco sconfitti lontano dalle mura amiche. Esattamente quelle in cui sono arrivati i ko contro Spal (1-0), Ternana (3-1), Perugia (1-0) e Pianese (1-0). Nelle ultime ore a parlare del confronto con l’Ascoli è stato l’esterno sinistro Abdoul Razack Guiebre. "Tolto il risultato, contro la Spal (0-0) nell’ultima partita giocata ho visto un buon spirito in campo – ha sostenuto il rossoblù nel corso della trasmissione Serie C...entotrentuno -. Adesso la stanchezza inizia a farsi sentire, dobbiamo essere bravi a chiudere al terzo posto che ci porterà grossi vantaggi nei playoff. Poi affronteremo al meglio questo periodo fatto di partite difficili e strane. Il mio obiettivo era un altro in questa stagione e ancora non sono riuscito a raggiungerlo. Alla fine dei giochi ragionerò su quanto fatto in campionato e tirerò le somme. Chiaro che il cammino fatto è più che positivo rispetto alla scorsa stagione. Sono orgoglioso e fiero di aver fatto parte, e di far ancora parte di questa squadra, anche se ancora nulla è finito. Se riusciremo a ritrovare l’identità della squadra che non si dà mai per vinta avremo una marcia in più nei playoff. Credo che potremo dire la nostra contro tutti. Avere una panchina lunga ti aiuta tanto. Vediamo quest’anno. La squadra c’è. Tutto dipende da noi. Dobbiamo arrivare nelle migliori condizioni e giocarcela contro tutti. Non abbiamo niente da perdere Con mister Greco mi trovo bene. In campo a livello offensivo non mi ha mai detto nulla. A parte di crossare ogni tanto. Ha molta fiducia in me e mi fa giocare tanto".

mas.mar.