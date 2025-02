L’album dei calciatori prima della sfida all’Adriatico

Anche nell’attuale stagione l’Ascoli è protagonista della storica raccolta di figurine dei calciatori Panini nelle pagine riservate ai club di serie C. L’album è entrato da decenni nelle case di milioni di appassionati, unendo generazioni e trasudando tradizione. Da molti anni ormai è venuto a crearsi un legame indissolubile anche con la serie C e con i suoi tifosi. Tale passione verrà alimentata nel corso dell’iniziativa riservata alle ‘Panini Weeks’. Per l’occasione in tutti gli stadi della categoria verranno distribuiti gli album Calciatori Panini 2024-25 ai ragazzi dei settori giovanili e alle società affiliate. I bambini che accompagneranno i capitani delle due squadre e gli ufficiali di gara, inoltre, faranno il loro ingresso in campo proprio con gli album in mano, mentre sui social verrà promossa una campagna dedicata. Questi i momenti dedicati alla raccolta nei momenti antecedenti al fischio d’avvio che vedrà l’Ascoli sfidare il Pescara.