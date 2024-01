L’allenatore del Picchio. La carica di Castori: "Dobbiamo andare oltre»

Il momento decisivo per l’Ascoli di Castori è arrivato. I bianconeri, a partire dal difficile scontro di Parma, dovranno provare ad invertire la rotta tornando a macinare quei punti fondamentali per risalire la classifica. Alla vigilia dello scontro odierno il timoniere del Picchio e i suoi uomini si sono detti pronto alla sfida. "Durante la sosta abbiamo migliorato la condizione atletica e gli aspetti tattici – commenta alla vigilia del match –. Siamo convinti di poter fare risultato a Parma, al di là della loro caratura tecnica. Dobbiamo andare anche oltre quello che abbiamo per fare una grande partita. In B le gare sono tutte difficili, dipende sempre da come le affronti. A noi servono punti su ogni campo. Aver recuperato Falzerano e Nestorovski fornisce soluzioni in più. Questa è una notizia positiva perché sono giocatori importanti. Integrare l’organico è fondamentale: sono arrivati Valzania e Celia ma ci saranno altri innesti. I due nuovi acquisti stanno bene e sono convocati. Valzania è una mezzala di inserimento che ha bisogno di minutaggio, Celia invece ha giocato con la Spal l’ultima partita e rappresenta un’alternativa a Falasco sulla sinistra. Sono ragazzi che comunque conosco bene".

Sul fronte mercato proprio nei prossimi giorni sono attesi nuovi ingressi nella settimana che si aprirà dopo Parma. Su tutti spiccano Gagliolo e Inglese. "Sono stati fatti tanti nomi – prosegue –, abbiamo bussato a più porte. Aspettiamo ancora di definire le operazioni. Col mercato aperto è sempre meglio parlare dopo e c’è sempre il rischio che altre squadre si inseriscano. Il direttore sportivo sta facendo un buon lavoro. Il Parma è una squadra forte, ma le partite vanno giocate. Bisognerà essere aggressivi. Speriamo che la cabala si ripeta. Occorre essere bravi a non farli giocare".

I gialloblù guidati dall’ex Pecchia invece cercheranno di riprendere subito il cammino esattamente come si era chiuso il girone d’andata. "Bisogna consolidare la nostra posizione anche in questo girone di ritorno – sostiene il tecnico dei ducali –. Non bisogna sottovalutare nulla, neanche l’Ascoli, tutte le partite sono impegnative. Ho grande considerazione dei nostri prossimi avversari e del loro allenatore. Loro rappresentano in pieno l’essenza della serie B. Giocano a non far giocare. L’Ascoli è una squadra in difesa molto compatta e forte nei duelli. Ha grande fisicità non solo in difesa, ma anche in mezzo con Di Tacchio e con il nuovo arrivo Valzania".

mas.mar.