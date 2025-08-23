L’allenatore. Tomei: "Guai a sottovalutare la Pianese»

Notte prima dell’esame per il tecnico Tomei e i suoi uomini che oggi apriranno il proprio percorso affrontando la Pianese. C’è tanta attesa in vista della prima di 38 prove in campionato che potranno dire quale futuro attenderà l’Ascoli. "Siamo tutti a disposizione – commenta Tomei alla vigilia -, non ci sono defezioni. In attacco è arrivato Chakir che lì davanti può ricoprire diversi ruoli. Lui è più prima punta, quindi si inserirà come vertice più avanzato. Lo seguivamo da tempo. Abbiamo reputato giusto prendere un giovane determinato perché vogliamo creare una base di giocatori con forti motivazioni e lui in questo è ottimo. Si è sempre allenato. Sarà a disposizione. Manca ancora qualche giorno alla chiusura del mercato, ma per ora siamo a posto così. Adesso inizia il campionato e la testa è su questo".

Guai a sottovalutare la Pianese, una squadra temibile che nella passata stagione era riuscita a sorprendere un po’ tutti. "L’ho vista in coppa col Giugliano – prosegue il tecnico ascolano –, il risultato è stato bugiardo. Sono una squadra organizzata che fa di intensità e organizzazione la loro grande forza. Possono rendersi pericolosi in qualsiasi momento. Non vediamo l’ora di giocare, c’è grande attesa ed entusiasmo da parte dei tifosi. Ai ragazzi dico che iniziamo un percorso, non dobbiamo avere paura di nessuna buca o curva. L’importante è avere una logica di lavoro".

"L’attesa – continua ancora – che si respira ad Ascoli è superiore a qualsiasi club di B e C. È bello giocare quando c’è gente. I ragazzi devono sapere che hanno una grande responsabilità, ma non devono viverla in modo esasperato. Non esiste una partita più semplice di altre. Damiani e Del Sole titolari? Loro come tutti gli altri ragazzi sanno che possono guadagnarsi un posto dall’inizio".

A fare il suo esordio sarà anche il sistema Football Video Support: "Per la prima volta in carriera potrò sventolare un cartellino. Sono molto contento di questa opportunità perché questo strumento ci consente di rettificare l’errore umano. La cosa valida è che l’errore si potrà correggere insieme. Lo ritengo un passo in avanti per la crescita culturale e sportiva". In casa Pianese invece Birindelli sa di dover affrontare una trasferta complicata. "Sarà una partita difficile su campo tosto – sostiene -, contro una squadra che si è attrezzata per stare ai vertici del campionato. È un ambiente caldo, sono arrivati a quasi 7mila abbonati, quindi ci aspetta una sfida con grande intensità e agonismo".

