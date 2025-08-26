L’altro fronte. L’obiettivo resta. Corradini dallo Spezia

L’Ascoli, appena archiviato l’intenso esordio del campionato di C sotto alla pioggia e davanti alla folla allo stadio Del Duca, pensa già alla Ternana sperando che nelle prossime ore si possa sbloccare la situazione relativa al possibile arrivo di Corradini dallo Spezia. Sarebbe lui il gran colpo finale col quale consentire al reparto di centrocampo di fare un ulteriore crescita dal punto di vista tecnico. Conclusa una settimana particolarmente impegnativa, il Picchio si prepara ad affrontarne un’altra che condurrà verso gli ultimi giorni della sessione estiva del calciomercato. Nei prossimi giorni il direttore sportivo Matteo Patti cercherà di puntellare l’organico con gli ultimi aggiustamenti che poi consentiranno al tecnico Tomei di poter avere a disposizione un organico completo in ogni reparto e col quale affrontare il percorso che condurrà la squadra verso i prossimi mesi. L’obiettivo principale in questa fase resta legato al nome di Corradini dello Spezia, un elemento in uscita dal club ligure che però ha ricevuto anche le attenzioni di qualche società di B. Nello specifico parliamo di Catanzaro e Juve Stabia dove il 22enne ritroverebbe due tecnici (Aquilani e Abate ndr) con i quali aveva già avuto modo di lavorare in passato. Qui l’Ascoli proverà a fare di tutto per battere la concorrenza e aggiudicarselo. Nella riuscita della trattativa però sarà fondamentale la volontà del giocatore che consentirà ad una delle ipotesi sul piatto di andare in porto. Nel frattempo oggi il gruppo tornerà in campo per riprendere la preparazione in vista del confronto del Liberati.

Ternana ed Ascoli domenica sera torneranno a sfidarsi nel match con fischio di inizio alle ore 21. Quello in programma sarà il confronto numero venticinque tra due club dalla lunga storia che ancora una volta si ritroveranno di fronte uno all’altro nel girone B del campionato di serie C. Il primo confronto è quello risalente alla stagione 1930-31 di Prima Divisione quando a prevalere fu il Picchio a tavolino per 2-0. In quell’occasione la gara fu sospesa a pochi minuti dalla fine e si risolve in favore dei bianconeri. L’ultimo invece resta il ko dell’anno scorso che vide l’Ascoli guidato da Di Carlo capitolare in casa delle Fere per 3-1. A rendere la pillola lievemente meno amara fu il rigore trasformato a tempo scaduto da Corazza dopo i centri trovati da Cianci, Curcio e Mattheus. Questo l’ultimo dei tre precedenti fatti registrare in C. In questa categoria nel campionato 1938-39 la gara non vide né vincitori né vinti (0-0), mentre l’anno successivo a spuntarla fu la Ternana per 3-0. Nella stagione 1997-98 di C1 invece non si andò oltre l’1-1.

mas.mar.