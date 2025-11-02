L’altro fronte. Marchionni: "Ci aspetta una bella partita»

Una tappa, quella in programma oggi pomeriggio nello stadio romagnolo, che si annuncia nevralgica non solo per il Picchio, ma anche per il Ravenna. I giallorossi ormai non sono più una sorpresa di questo campionato. Le ambizioni e la voglia di correre per la promozione animeranno la formazione del tecnico Marchionni. Contro il Picchio l’obiettivo degli avversari è quello di riuscire ad ottenere tre punti che potrebbero consentire di continuare a tenere il passo della capolista Arezzo.

"Con l’Ascoli ci aspetta un’altra bella partita – dichiara l’allenatore del Ravenna –, speriamo che vada meglio rispetto a quella con l’Arezzo. Conosciamo la forza dell’Ascoli, una squadra che prende pochissimi gol e che ti può mettere in difficoltà in avanti con giocatori importanti. A noi serve uno step in più facendo una grande partita contro una grossa squadra. L’obiettivo è quello di prendere quei punti pesanti che ci permetterebbero poi di rimanere lassù. Siamo consapevoli della forza dell’Ascoli, ma possiamo far tesoro di come si è sviluppata la gara con l’Arezzo".

In settimana i romagnoli si sono aggiudicati il derby di Coppa Italia battendo il Rimini 3-0. Una delle note più importanti è stata quella di aver ritrovato un profilo in grado di incidere come Okaka.

"I complimenti vanno tutti a lui – prosegue –. Tornare a giocare dopo 2 anni non è facile. È stato bravo ad avere la caparbietà di provarci e riuscirci. Ha avuto il merito di farsi trovare pronto al momento giusto. Contro l’Ascoli recuperiamo Di Marco, siamo quasi tutti e di questo sono contento".

"Serviranno – dice ancora l’allenatore Marchionni – meno errori contro giocatori bravi che ti possono far male. Bisognerà mettere tanta pressione con più voglia e determinazione di loro. Occorrerà la partita perfetta. L’Ascoli ha numeri importanti, ma anche noi abbiamo fatto molto bene soprattutto come produzione offensiva. Va migliorato invece il dato dei gol subiti. Finora bisogna essere soltanto contenti dei ragazzi che stanno portando avanti un cammino incredibile".

Sulla lotta per il vertice della classifica di Serie C Marchionni ammette: "Contro l’Arezzo non abbiamo demeritato, anche se poi rimarrà per sempre lo 0-3. Dal 33’ al 39’ della ripresa abbiamo avuto 4-5 palle gol che avrebbero potuto portare in equilibrio la partita. Se inciampi non è una sentenza. La domenica dopo puoi rimetterti in carreggiata. Il campionato dice che ci sono 3 squadre là davanti. Adesso dobbiamo essere bravi a cavalcare questo periodo e allungare il più possibile". Infine, la conclusione per il tecnico: "Se tra i mesi di febbraio e marzo poi, continueremo ancora stare lassù, allora si potrà pensare anche a qualcosa di più importante".

mas.mar.