L’analisi. Le scelte tattiche di Cudini non hanno pagato

Quanto accaduto nell’ultima settimana e la nuova classifica sembravano aver messo l’Ascoli in una posizione di tranquillità. Tuttavia la recente serie di tre sconfitte consecutive contro Ternana (0-3), Perugia (2-1) e ora Pineto (0-1) sembrerebbe aver generato una nuova serie di problemi. Gli errori societari che hanno condotto ad un mercato insoddisfacente sia nella scorsa estate che nella recente sessione invernale sono innegabili, ma a metterci del suo stavolta è stato anche Cudini con alcune scelte tattiche di complicata comprensione. Il nuovo stravolgimento in difesa potrebbe aver generato nuove incertezze sulle due corsie laterali dove gli esterni del Pineto hanno trovato terreno fertile per far male sia a destra che a sinistra. Assolutamente da rivedere le solite prestazioni insufficienti di Adjapong e Maurizii. Gli equilibri dell’incontro sono finiti per essere scardinati dalla superficiale espulsione rimediata da Baldassin, questo va detto, ma oltre a ciò il reparto di centrocampo ha ancora confermato tutta la propria incapacità nel creare gioco attraverso meccanismi ragionati. A distanza di molti mesi anche Cudini è incappato nel commettere lo stesso passo falso compiuto da Carrera a Chiavari lo scorso settembre. In quell’occasione Tremolada venne schierato largo a destra all’interno del tridente d’attacco. Una posizione dove però il giocatore è di nuovo finito per autoannullarsi.

mas.mar.