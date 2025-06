L’Ascoli adesso scalda i motori. Il possibile girone dei bianconeri

L’Ascoli contraddistinto dall’annunciata gestione del neo amministratore unico Bernardino Passeri scalpita dopo il passaggio di quote ufficiale. Il nuovo campionato e il prossimo raduno della squadra, che i primi di luglio si ritroverà come di consueto per poi iniziare fattivamente la preparazione, hanno dato ufficialmente avvio al countdown che sta proiettando il Picchio verso il percorso della possibile rinascita dopo due stagioni particolarmente amare. Metabolizzata la dolorosa retrocessione dalla B di due anni fa e l’ultimo deludente 15esimo posto in C, ora il club bianconero si prepara nel tornare a vestire i panni di protagonista in una categoria dove l’Ascoli ha sempre rappresentato un blasone per storia e potenzialità.

Nelle prossime ore i vertici societari provvederanno a formalizzare i vincoli contrattuali che sanciranno l’investitura del direttore sportivo Matteo Patti e del nuovo allenatore Francesco Tomei. Questo il tandem scelto e al quale sarà offerto un contributo dal punto di vista tecnico anche da Andrea Passeri con la sua Distretti Ecologici Sport. La ristrutturazione dell’organico e il rilancio delle strategie sportive della società passeranno attraverso il loro piano d’azione.

A seguire si inizierà subito a parlare di mercato tra ingressi ed uscite. Ogni singola mossa operata chiaramente sarà calibrata su misura delle necessità che richiedono lo stile di gioco del nuovo timoniere del Picchio. Nel frattempo inizia a prendere forma il prossimo girone B che per gran parte vedrà le riconferme delle stesse partecipanti dello scorso anno con l’inserimento di altre inedite pretendenti. In assoluto la prima notizia rilevante sarà indubbiamente quella legata al derby Ascoli-Samb che mancava da ben 39 anni. La promozione dei rossoblù consentirà all’acceso confronto calcistico del Piceno di tornare ad animare l’intero territorio. Un campanilismo che è già tornato a divampare e che continuerà a farlo per tutto il corso del campionato.

Di giornata in giornata infatti non mancheranno gli sfottò da ambo le parti, fino al momento dell’atteso faccia a faccia che entrambe cercheranno di fare proprio. Gli altri possibili inserimenti invece riguardano Cittadella, Forlì, Guidonia Montecelio, Livorno, Ravenna e una formazione under 23 che prenderà il posto di un Milan Futuro retrocesso a seguito dello scontro playout perso con la Spal. Tra le seconde squadre è particolarmente accreditata la candidatura dell’Inter. L’Ascoli inoltre ritroverà il temuto Cittadella dopo tanti anni condivisi assieme in cadetteria. Anche la favola dei veneti è finita per incappare in un momento storico di particolare difficoltà del club. Gli altri accesi duelli vedranno il Picchio tornare a sfidare il Livorno. Un incontro che da tanti anni risulta molto sentito a causa della rivalità esistente tra le due tifoserie. Mentre il Ravenna infine si prepara a raccogliere il posto lasciato vacante dal Brescia.

