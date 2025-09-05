L’Ascoli aspetta i gol di Gori. L’attaccante può subito esordire

I tifosi dell’Ascoli provano a sognare con i gol di bomber Gori. Tra il popolo bianconero sale l’attesa per vedere all’opera il forte centravanti che proprio nell’ultimo campionato era riuscito a contribuire alla promozione dell’Avellino per poi agevolare il Südtirol nel raggiungimento della salvezza in B. Nel match casalingo di domani allo stadio Del Duca (avvio alle 17.30) contro la Juventus Next Gen potrebbe ufficialmente scattare l’ora di quello che è stato il colpo finale del mercato estivo operato dal direttore sportivo Patti. Nella settimana che ha condotto tecnico e giocatori verso l’impegno, il giocatore ha potuto allenarsi a pieno regime con i suoi nuovi compagni di squadra. Sarà di certo lui il principale candidato a partire titolare davanti nel ruolo di terminale offensivo. O comunque nelle evoluzioni del confronto il timoniere del Picchio non perderà certamente occasione per mandarlo in campo e favorire il suo debutto sotto le cento torri. Un curriculum di tutto rispetto quello che presenta Gori dopo svariate stagioni trascorse tra i campi di B e C. L’ultima è stata decisamente importante per lui. La prima parte del campionato infatti lo aveva visto scendere in campo con la maglia dell’Avellino, squadra poi capace di centrare la promozione, e successivamente a gennaio il 26enne era finito al Südtirol per un nuovo atteso salto di categoria. E anche qui non sono affatto mancate prestazioni di rilievo e reti pesanti. In precedenza aveva potuto indossare le maglie di Foggia, Livorno, Arezzo, Vicenza, Cosenza e Reggina. Adesso l’attaccante si prepara a confermarsi protagonista con l’Ascoli che spera di ottenere un altro successo dopo quello strappato al Liberati contro la Ternana per 2-0 (firme vincenti di D’Uffizi e Del Sole).

In campo l’allenatore del Picchio anche ieri ha proseguito il lavoro programmato con i suoi uomini in vista di un’altra gara importante per consentire ai bianconeri di confermare la propria forza. Nelle scelte di Tomei saranno vari i ballottaggi da sciogliere soltanto dopo la seduta di rifinitura. Nel canonico 4-2-3-1 la consueta linea difensiva potrebbe vedere l’impiego dal primo minuto del promettente Pagliai lungo la corsia di destra. Nella coppia di mediani chiamati ad agire davanti alla retroguardia Milanese e Damiani partono in vantaggio, ma nelle valutazioni non è escluso che anche Corradini possa giocarsi la sua possibilità di partire dall’inizio. Nel terzetto di trequartisti chiamati ad agire alle spalle del centravanti, invece, si potrebbe andare verso la riconferma del terzetto composto da Del Sole, D’Uffizi e Oviszach. Anche se qui Rizzo Pinna scalpita per dimostrare il proprio valore al tecnico e ai tifosi dell’Ascoli. Nelle ultime ore che divideranno dalla partita saranno sciolte le riserve.

