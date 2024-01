L’Ascoli cerca il colpaccio. Si riparte dalla capolista

L’Ascoli torna a Parma per cercare il tris di risultati positivi dopo i due recenti e inattesi successi ottenuti al Tardini nelle ultime stagioni. Vietato però guardarsi indietro e crogiolarsi sugli allori. Oggi ci sarà da soffrire come non mai. A richiedere una prestazione perfetta sarà la presenza di un avversario che, oltre ad essere già di per sé forte, nel campionato in corso ha saputo anche a calarsi bene nella dimensione cadetta. Fattore di fronte al quale finora i ducali avevano invece mostrato delle lacune. I numeri a confronto sono impietosi. Quello che andrà in scena alle 16.15, al segnale di Fourneau della sezione di Roma, sarà una sorta di duello in pieno stile Davide contro Golia. Intensità, aggressività, voglia di correre e lottare. Dovrà essere questo il Picchio che Castori metterà in campo dall’inizio alla fine. Attraverso l’aggressione operata sul rettangolo verde i bianconeri proveranno ad evitare quel palleggio fitto e letale che ad oggi ha permesso ai gialloblù di volare davanti a tutti in classifica. A ciò si aggiungeranno una sfilza di duelli con i quali le individualità della formazione di Pecchia proveranno a mettere a nudo le debolezze dell’Ascoli.

Nella preparazione dell’incontro intanto il tecnico del Picchio ritroverà due elementi utili nell’economica della gara come Falzerano e Nestorovski. Il primo potrebbe addirittura partire dal primo minuto sulla corsia di destra, tornando così a vestire i panni di quello che spesso è stato il suo ruolo naturale nel corso delle esperienze passate. Il macedone ritrova il campo dopo due mesi, ma grazie alla sosta del torneo si presenterà con la giusta condizione fisica. Nella seconda metà del cammino ci sarà bisogno anche dei suoi gol per riuscire ad aumentare i giri del motore e correre verso quel tanto sospirato traguardo salvezza. Davanti al baluardo Viviano ecco di nuovo in azione i tre fedelissimi moschettieri Bellusci, Botteghin e Quaranta. Il terzetto capace di risollevare le sorti del pacchetto arretrato con un solo gol incassato nelle ultime tre gare. I risultati arrivati ieri dagli altri campi sono stati favorevoli se guardiamo i pesanti ko in cassati da Lecco, Feralpisalò, Spezia e Ternana. Ora però la palla spetta all’Ascoli che dovrà rispondere all’interno di questa drammatica corsa fratricida per salvare la pelle. Nell’inferno gialloblù i bianconeri potranno farsi forza con la spinta dei temerari 394 tifosi.

Massimiliano Mariotti