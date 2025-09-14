L’Ascoli cerca punti a Perugia. Serve un altro blitz, c’è Gori davanti

L’Ascoli torna a Perugia per provare a spiccare il volo. L’ultimo confronto andato in scena al Curi non consentì ai bianconeri di tirarsi fuori da un momento particolarmente complicato, ma stavolta il Picchio cercherà di tirare fuori la forza e le qualità tecniche del rinnovato organico per alzare l’asticella. Contro i biancorossi non ci sarà il tecnico Tomei, costretto a restare fuori per ben 7 turni dopo il famoso lancio della bottiglietta in campo avvenuto nell’ultima gara disputata con la Juventus Next Gen. Alla vigilia l’allenatore pescarese ha colto l’occasione per fare mea culpa e chiedere scusa a tutti, società e tifosi compresi. Anche senza la sua presenza a bordo campo, la squadra scenderà ugualmente in campo sotto le direttive del vice Agostione con la ferma convinzione di voler fare bene e portare a casa altri punti preziosi. Nel settore ospiti del Curi stavolta ci saranno circa mille sostenitori ascolani. E di certo nel corso della partita il caldissimo popolo del Picchio farà sentire tutto il sostegno necessario per spingere i propri beniamini. La gara di Perugia storicamente è sempre stata una tappa particolarmente dolorosa per l’Ascoli che poche volte ha potuto gioire nella tana del Grifo.

L’acuto esterno qui manca da quattro anni. Nell’ultima circostanza però non ci fu nulla da festeggiare, nonostante il rocambolesco 3-2 del 28 agosto 2021 (doppietta di Saric e Dionisi su rigore ndr) ottenuto dalla formazione allora guidata da Sottil. Negli istanti finali della partita infatti un tifosissimo del Picchio, Luigi Mascitti, fu colto da un improvviso malore che non gli lasciò scampo. In precedenza invece molti ricordano il netto 2-0 del 2 aprile 2016 strappato nella stagione del ritorno in B con le firme di Jankto e Addae. Le difficoltà mostrate in fase di finalizzazione nell’ultima uscita in casa hanno prodotto un’attenta analisi settimanale che soprattutto gli uomini offensivi cercheranno di mettersi subito alle spalle.

Le speranze sono riposte in Gori che adesso sta entrando sempre più in sintonia con i suoi nuovi compagni di squadra. A permettergli di lasciare la sua prima firma bianconera saranno in primis Del Sole, D’Uffizi e Oviszach, e poi anche tutti gli altri elementi che sosterranno generosamente la manovra d’attacco. Vietato però abbassare la guardia di fronte ad un Perugia, pur sempre dotato di nomi di rilievo in ogni reparto. Dopo i tre pareggi iniziali, la tifoseria ha chiamato a raccolta tutti per spingere i padroni di casa a centrare la prima gioia di questo campionato. Cangelosi nelle ultime ore pare sia riuscito a dribblare l’emergenza in difesa, ma comunque in quella zona del campo i profili utilizzabili saranno contati. Di certo nessuna delle due pretendenti si accontenterà del pareggio. Una premessa che lascia già presagire la possibilità di assistere ad un incontro vivace.

Massimiliano Mariotti