L’Ascoli cerca tre punti pesanti col Pineto. Vincere per dimenticare gli ultimi passi falsi

Ascoli, l’obiettivo è tornare subito alla vittoria. L’appuntamento contro il Pineto che andrà in scena oggi pomeriggio (avvio alle 17.30) al Del Duca offrirà a Cudini e ai suoi uomini la possibilità di dimenticare gli ultimi due drammatici turni di campionato. I ko incassati con Ternana e Perugia hanno inevitabilmente lasciato qualche livido che il Picchio stavolta proverà a smaltire con la migliore delle cure. Ovvero il ritorno al successo. La sfida con la formazione abruzzese guidata da Tisci offrirà tanti spunti e consentirà di capire tante cose sull’andamento del campionato in questa sua ultima e decisiva fase conclusiva. In casa bianconera i problemi legati alle assenze di alcuni degli elementi più importanti non è stata ancora risolta e anche Gagliolo non riuscirà a recuperare. Il 34enne resta ancora ai box, ma almeno Cudini potrà rivedere Menna, tornato nella lista dei convocati. Attualmente le sensazioni sono quelle che si vada verso la conferma della linea vista a Perugia con l’adattamento di D’Amore al fianco di Piermarini nella consueta coppia di centrali. In questo caso, rispettivamente sulle corsie di destra e sinistra, verrebbero riconfermati Alagna e Adjapong. A centrocampo sono alte le possibilità di veder escluso dall’inizio Varone che potrebbe partire fuori per rifiatare un po’ dopo le evidenti difficoltà mostrate e gli evidenti errori commessi nei precedenti incontri. In attacco, dati i problemi fisici di Forte, scelta obbligata con Corazza nei panni di terminale offensivo. A destra invece qualcosa potrebbe cambiare con D’Uffizi che sembrerebbe in vantaggio nel ballottaggio con Silipo. Nel Pineto il tecnico Tisci non potrà impiegare Nebuloso e Lombardi, ma potrà recuperare Bruzzanini. L’ala sinistra si conferma uno degli uomini più pericolosi e decisivi del torneo. Uno dei temi del confronto sarà fornito dal duello che lo vedrebbe sfidare Corazza. Per quest’ultimo il digiuno adesso inizia a diventare davvero preoccupante.

Alla vigilia dell’incontro, come ci si attendeva da giorni, è arrivata la batosta inflitta alla Lucchese che si è vista decurtare ben 6 punti dall’attuale classifica. Tale situazione ha messo in una posizione di ampia tranquillità l’Ascoli per quanto riguarda il discorso salvezza. Il Picchio però dovrà comunque sovvertire un andamento casalingo che ha prodotto finora numeri impietosi. Nelle 14 gare disputate in casa sono state soltanto 4 le vittorie ottenute.

Massimiliano Mariotti