L’Ascoli chiamato al riscatto. A Ravenna per dimenticare il derby

L’Ascoli è pronto ad affrontare il primo momento verità del suo campionato in casa di un Ravenna che oggi in classifica divide il secondo posto proprio con i bianconeri. Tutte e due sono appaiate a quota 27 punti con una sola lunghezza di ritardo sull’Arezzo. Nonostante il fresco ritorno in serie C, i romagnoli hanno subito imboccato, grazie alla gestione tecnica operata dal tecnico Marchionni, la strada giusta diventando una vera outsider nella lotta per la testa del girone che oggi vede ancora al comando l’Arezzo di Bucchi. Il Picchio di Tomei invece, archiviato malamente il derby di coppa contro la Samb dove i bianconeri hanno deciso di iniziare a giocare a calcio soltanto nella ripresa, ora dovrà tornare ad esprimere la propria forza senza fare più regali a nessuno. Al Benelli si giocherà un confronto estremamente significativo per decifrare meglio le dinamiche del torneo. Il gruppo potrà contare di nuovo sull’imponente presenza dei tifosi bianconeri sugli spalti. La vendita dei tagliandi per il settore ospiti ieri ha visto letteralmente polverizzati tutti i 627 posti disponibili in appena dieci minuti dall’apertura dei termini. Contro una delle migliori formazioni del momento il compito dell’Ascoli sarà quello di tornare subito a vincere soprattutto per dimostrare che il match del Riviera delle Palme è stato solo un incidente di percorso. Di certo al cospetto dei giallorossi non saranno ammessi cali di tensione o approcci decisamente sballati. Le questioni che continuano a preoccupare il timoniere del Picchio restano quelle legate agli infortuni di Guiebre, Pagliai, Nicoletti e Damiani. Alla vigilia della partita si spera che possa tornare ad essere arruolabile uno degli esterni difensivi di sinistra. A centrocampo, considerando gli acciacchi dell’onnipresente Damiani, si potrebbe andare verso la scelta di Corradini al fianco di Milanese. La sfida Ravenna-Ascoli sarà diretta da Dario Madonia della sezione di Palermo. Il fischietto siciliano potrà vantare l’ausilio degli assistenti Federico Linari di Firenze e Giacomo Bianchi di Pistoia. Quarto uomo ufficiale Francesco D’Eusanio di Faenza. Operatore Fvs infine sarà Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia. Nella giornata di ieri Oviszach è stato insignito del riconoscimento come miglior centrocampista del girone c della serie C 2024-25. Quella vissuta dal giocatore con la maglia del Crotone è stata un’annata davvero positiva. A decretare il premio è stata una giuria tecnica di giornalisti sportivi, che ogni anno vota i migliori calciatori e le professionalità del mondo del calcio che si sono contraddistinte nelle rispettive categorie di appartenenza. L’esterno offensivo mancino dell’Ascoli potrà ricevere la targa il prossimo 10 novembre ad Arezzo in occasione del Gran galà del calcio – Italian Football Awards.

Massimiliano Mariotti