L’Ascoli continua la sua marcia trionfale. Abbattuta la Torres ancora senza subire gol

TORRES (3-5-2): Marano; Fabriani, Antonelli, Nunziatini; Zecca, Sala (dal 36’ s.t. Carboni), Giorico (dal 15’ s.t. Brentan), Masala (dal 15’ s.t. Lunghi), Dumani; Di Stefano (dal 21’ s.t. Starita), Musso (dal 21’ s.t. Diakite). Panchina: Stangoni, Scheffer, Mercadante, Biagetti, Idda, Bonin, Zambataro, Frau, Fois. All. Pazienza

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Pagliai (dal 13’ s.t. Nicoletti); Ndoj, Damiani; Silipo (dal 13’ s.t. Palazzino), Rizzo Pinna (dal 34’ s.t. Milanese), D’Uffizi (dal 27’ s.t. Oviszach); Chakir (dal 13’ s.t. Gori). Panchina: Brzan, Barosi, Guiebre, Corazza, Menna, Bando, Cozzoli, Corradini. All. Agostinone (Tomei squalificato)

Arbitro: Manzo di Torre Annunziata

Marcatori: al 4’ s.t. Chakir

Note – 2.846 spettatori (1.332 paganti, di cui 69 ospiti, 1.514 abbonati), incasso non comunicato. Espulsi Nunziatini al 13’ p.t. e Ndoj al 39’ p.t.; ammoniti Antonelli, Starita per la Torres, Silipo per l’Ascoli. Tiri in porta 2-1. Tiri fuori 1-2. In fuorigioco 0-0. Angoli 1-1. Recuperi: p.t. 3’, s.t. 4’.

L’Ascoli sbanca anche la tana della Torres e centra la quarta vittoria consecutiva ancora senza subire reti. In avvio di secondo tempo Chakir si esalta al Vanni Sanna con un gol pazzesco che sancisce l’1-0 finale. Stavolta non è stata affatto facile per il Picchio che nella prima parte finisce per accusare particolare fatica.

Le tre gare ravvicinate costringono Tomei, sostituito in panchina da Agostinone, a stravolgere il solito undici titolare. Prima del fischio d’inizio i bianconeri posano con una maglietta di Del Sole per omaggiare il compagno di squadra dopo la rottura del crociato. I sardi partono in maniera aggressiva, ma finiscono subito in dieci. Nunziatini abbatte D’Uffizi lanciato a porta: espulsione sacrosanta. Inutile anche il tentativo di Pazienza di ricorrere al Fvs. Nonostante l’uomo in più l’Ascoli è macchinoso e non riesce a sviluppare la solita manovra. Alla mezz’ora Alagna appoggia corto di testa per Vitale. Ne approfitta Di Stefano, ma il portiere chiude. Follia Ndoj in chiusura di primo tempo. Il centrocampista rimedia due ammonizioni in pochi minuti e annulla il vantaggio numerico.

La ripresa si apre con la prodezza di Chakir. Adesso i bianconeri hanno un piglio ben diverso. L’attaccante incornicia un capolavoro con il diagonale di destro sul lancio illuminante di Curado. La Torres accusa il colpo e prova a riportarsi sotto. I bianconeri controllano e conquistano tre punti pesantissimi per il morale che resta altissimo e per la classifica. L’imbattibilità difensiva è ormai leggenda.

Massimiliano Mariotti