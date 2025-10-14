L’Ascoli è un rullo compressore. Questi numeri sono impressionanti

L’Ascoli è un rullo compressore. Ancora una volta i bianconeri di Tomei hanno prodotto numeri impressionanti e siamo soltanto alla nona giornata d’andata. Ad oggi il Picchio, seppur si trovi ad un punto di ritardo dal duo di testa Arezzo-Ravenna, continua a impressionare. Circa il 70% di possesso palla inflitto ad un avversario di nuovo completamente annullato in campo. Una quantità industriale di tiri in porta e di pericoli creati in area avversaria. Tanti i profili del reparto d’attacco capaci di lasciare il timbro.

A rafforzare la candidatura di questo Ascoli è la differenza gol fatta registrare, attualmente la migliore in Italia tra serie A, B e i tre gironi di C. Quel +19 prodotto dalle 20 reti messe a segno e dall’unico gol subito a pochi secondi dall’epilogo del match col Bra confermano la forza di una squadra capace di mettere sotto e dominare chiunque. Contro i toscani D’Uffizi si è confermato uno degli autentici trascinatori di questo avvio di stagione. La doppietta al Pontedera lo ha catapultato al primo posto della classifica marcatori, a pari merito con Tenkorang del Ravenna (entrambi a 6). Ma la vera forza è la presenza di tanti elementi capaci di spadroneggiare in lungo e in largo nel corso della partita. A partire dalla diga Curado per poi passare all’indomito Damiani fino ad arrivare ad un reparto offensivo incontenibile.

In casa bianconera l’entusiasmo è stato un po’ smorzato dal lutto che nelle ultime ore ha colpito la famiglia Passeri. "L’Ascoli Calcio tutta, dalla dirigenza ai dipendenti della prima squadra e del settore giovanile, esprime, con sincera commozione, il più profondo cordoglio alla famiglia Passeri per la scomparsa della signora Elsa, mamma del presidente Bernardino. Originaria di Montegallo, la signora Elsa, venuta a mancare nella serata di ieri (domenica ndr), rappresentava per tutta la famiglia Passeri il legame indissolubile con le proprie origini marchigiane, oltre ad essere un punto di riferimento affettivo ed emozionale". Ad unirsi al cordoglio anche Sante Capanna, sindaco di Montegallo. "A nome mio personale e dell’intera comunità di Montegallo – afferma il primo cittadino –, esprimo il più profondo e commosso cordoglio al Presidente dell’Ascoli Calcio, Bernardino Passeri, e a tutta la sua famiglia, per la scomparsa della cara madre, Elsa Bucci. La signora Bucci era una nostra concittadina, nata a Montegallo e rimasta sempre profondamente legata al suo comune d’origine. Ricordo con affetto la sua gioia e l’orgoglio per il fatto che il figlio Bernardino avesse acquisito la società Ascoli Calcio. Avendo conosciuto personalmente la signora Elsa ed essendo particolarmente legato alla famiglia Passeri, in modo speciale a Bernardino, il mio dispiacere è sincero e partecipe. In questo momento di grande dolore, esprimo tutta la mia vicinanza al presidente Bernardino Passeri, alle sue sorelle e a tutti i familiari".

Massimiliano Mariotti