L’Ascoli femminile vince la coppa . Eccellenza Marche

MACERATESE

2

ASCOLI

3

MACERATESE: Ranali, Picchio, Tedeschi, Ruffini, Crispini, Creti, Fermani, Salvucci, Brutti (14’ p.t. Marangoni), Fodali, Stollavaglia Panchina: Ciccale, Pierluigi, Giustozzi, Tarulli, Uhuwangho All. Torresi ASCOLI: Raimondi Vallesi, Alfonsi, Di Marco, Mignini S., Baldassarri, Piermarini, Amatucci, Varani, Nepi, Marucci M. (35’ s.t. Marucci M.), Mignini C. Panchina: Di Girolamo, Ben Ismail, Salusti, Frollo, Pallotta, Cerquetti, Silvestri All. Renga Marcatori: 15’ p.t. Nepi (A), 29’ p.t. Fermani (M), 45’ p.t. Mignini C. (A), 3’ s.t. Mignini C. (A), 26’ s.t. Ruffini (M).

Arbitro: Negusanti

Ennesimo successo per le ragazze terribili della rosa dell’Ascoli. La prima squadra femminile del Picchio si è aggiudicata la Coppa Eccellenza Marche superando in finale la Maceratese con il risultato di 3-2. A fine gara le bianconere hanno potuto alzare al cielo il trofeo insieme alla vice presidente del club Roberta Pulcinelli.