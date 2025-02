L’Ascoli in cerca della sua strada. Marsura sarà fermo due turni

Qual è il vero Ascoli? Quello grintoso, determinato e aggressivo visto contro il Carpi, o quello molle, impreciso e privo di reazione visto a Rimini? E’ la domanda che in molti si stanno ponendo in questi giorni. Mister Cudini sembrava aver trovato la formula giusta, poi a Rimini il crollo. Squadra svogliata, disattenta, che dopo l’espulsione di Marsura si è sciolta come neve al sole. Proprio Davide Marsura che ieri è stato appiedato per due giornate dal Giudice Sportivo dopo l’intervento rude ma non violento che però l’arbitro ha punito con il rosso. Questa la motivazione: "Al 45’ minuto del primo tempo, ha tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone in gioco e a distanza di gioco, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza della caviglia senza provocargli conseguenze. Valutate le modalità complessiva della condotta, in particolare la natura del gesto, considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere".

Il calendario ora prevede gare molto complicate a partire da quella di lunedì sera a Pescara, poi domenica 23 in casa contro la Ternana e trasferta a Perugia lunedì 3 marzo. Con i bianconeri a soli quattro punti dai playout c’è davvero poco da stare sereni. A smorzare un po’ la tensione hanno pensato ieri i ragazzi del gruppo social ‘Fino alla fine Ascoli Calcio’. Con il via al Festival di Sanremo hanno pensato a quali canzoni verrebbero proposte, se i cantanti in gara fossero i calciatori e i dirigenti bianconeri. Il difensore Riccardo Gagliolo canterebbe ‘Generale’ di Francesco De Gregori ispirato naturalmente alla sua frase ‘Vado ad Ascoli a fare la guerra’ detta lo scorso anno quando c’era da salvare i bianconeri dalla retrocessione. Il portiere Alessandro Livieri canterebbe ‘Due cuori nella pallavolo’ di Cristina D’Avena ispirata alle sue parate in bagher in puro stile volley. Gianluca Carpani si esibirebbe in ‘Bentornato’ di Paolo Vallesi. Luca Tremolada canterebbe ‘Un pacco per te’ de Il Pagante ispirato al suo mancato apporto sul piano della corsa e della qualità. Il bomber Simone Corazza si esibirebbe in ‘Un sorriso dentro al pianto’ di Ornella Vanoni vista la sua unica ‘luce’ nel buio totale di questa squadra. Mister Mirko Cudini canterebbe ‘Scende la pioggia’ in ricordo del suo ‘mitico’ gol contro il Milan. Mister Di Carlo in ‘Stories d’amore’ di Jesto ricordando il suo esonero via social. Il presidente Neri canterebbe ‘Pesto’ di Calcutta in ricordo della conferenza stampa dello scorso anno dopo la retrocessione. L’ormai ex DS Emanuele Righi salirebbe sul palco cantando ‘Te c’hanno mai mandato a quel paese’ di Alberto Sordi e infine, Massimo Pulcinelli canterebbe ‘Vattene via’ di Gigi D’Alessio. Insomma, una burla per cercare di staccare un po’ la spina tra contestazioni, pessimismo e anche un pizzico di malasorte.

Valerio Rosa