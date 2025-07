L’Ascoli prova a stringere per Nicoletti. Interesse del Pontedera per Caccavo

L’Ascoli prova a stringere per Nicoletti con un occhio attento rivolto anche ad altre interessanti situazioni di mercato che potrebbero aprirsi proprio in queste ore. Le problematiche in cui versano alcune società di C infatti stanno offrendo, in questa prima fase del mercato, la possibilità di mettere a segno qualche buon colpo a basso costo. Vari infatti i profili che via via si stanno svincolando da alcune società escluse dal campionato o alle prese con nuovi scenari preoccupanti. Intanto il direttore sportivo Patti è giunto ad uno stato avanzato della trattativa che vedrebbe la possibilità di favorire l’ingresso dell’ex giocatore del Picerno, recentemente finito nella lista degli svincolati a seguito del mancato esercizio dell’opzione da parte del club lucano.

Si tratta di un tassello che all’interno dello scacchiere bianconero manca e il cui arrivo consentirebbe di poter arricchire il reparto difensori con un elemento capace di giocare sia al centro di una difesa a quattro che schierato nella sua posizione naturale di terzino mancino. Nel corso dell’ultimo campionato il tecnico Tomei lo ha spesso utilizzato proprio al centro, anche per via delle sue buone doti tecniche espresse nella visione di gioco e nello sviluppo della manovra dal basso.

Sul fronte uscite nelle ultime ore si sarebbe fatto registrare un interessamento del Pontedera per il giovane centravanti Caccavo, reduce dalla poco felice esperienza al Caldiero Terme dopo che il 21enne aveva indossato la maglia dell’Ascoli nella prima parte della scorsa stagione. L’ex Millico invece ripartirà col Casarano a seguito della mancata promozione in B con la Ternana.

L’operazione per il suo trasferimento a titolo definitivo è praticamente giunta al traguardo. L’ultimo duello tra l’Ascoli e il Casarano risale alla stagione di serie C1 girone B 1997-98. La stessa si aprì quella domenica 31 agosto che segnò un po’ tutti per la tragica scomparsa di Lady Diana e la sconfitta in casa del Picchio contro la Ternana alla prima giornata (0-1). Inevitabili gli scontri tra i tifosi delle due squadre che si svilupparono al termine dell’incontro. Il 5 ottobre ‘97 i bianconeri impattarono 1-1 in trasferta a Casarano e il successivo 22 febbraio ‘98 misero a segno un memorabile quanto spietato 5-0, prodotto dalla doppietta di Caruso e le firme di Marta, Pelosi e Pittaluga. In quel Casarano tra i pali c’era Giannitti, ex ds del Picchio nella funesta annata 2023-24 che vide la retrocessione dei bianconeri in C. Così come sempre nella formazione pugliese allenata da Petrelli era presente Amore, che poi il destino avrebbe portato sotto le cento torri due stagioni più tardi. Stavolta però la sfida tra l’Ascoli e il rossoblù potrebbe non riproporsi visto il possibile loro inserimento nel girone C.

